皇家馬德裏隊和曼城隊連續兩年在歐冠半決賽相遇，首回合雙方握手言和. May. 11, 2023 07:46. by 金培中 wanted@donga.com. 在通往歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽決賽的最後壹關，連續兩個賽季相遇的皇家馬德裏隊（西班牙•皇馬）和曼徹斯特城隊（英格蘭•曼城）在半決賽首回合以平局收場。 10日，兩隊在皇馬主場舉行的2022~2023賽季UEFA冠軍聯賽半決賽首回合比賽中，以1比1戰平。“衛冕冠軍”皇馬在上半場第36分鐘由維尼修斯•儒尼奧爾先拔頭籌，取得領先，但曼城隊的凱文•德布勞內在下半場第22分鐘扳平了比分。兩位球員都在對方禁區前用強而快的右腳大力遠射破門。賽後，為球隊扳平比分的曼城隊的德布勞內被選為當場比賽最佳球員。 雖然比賽最終以平局結束，但在賽後的球隊氛圍方面，曼城隊顯然處於更樂觀的壹方。因為在客場挽回落後的比賽，避免了失敗，而且次回合比賽將在展現出“極強”戰鬥力的主場舉行。曼城隊自2018年9月小組賽輸給裏昂隊（法國）後，在主場進行的歐冠聯賽比賽中連續25場（23勝2平）保持不敗。曼城隊前鋒傑克•格拉利什在當天的比賽結束後表示：“在伊蒂哈德（曼城隊的主場名字），任何球隊都無法阻擋我們。”上個賽季，曼城隊在主場進行的半決賽首回合比賽中以4比3戰勝了皇馬，但在客場進行的第二場比賽中以1比3敗北（經歷加時），總比分5比6落後，未能進入決賽。 曼城隊當天以平局延續了本賽季歐冠不敗的紀錄。本賽季歐冠聯賽唯壹不敗的球隊是曼城隊。包括皇馬在內，進入本屆大賽4強的其他3支球隊都曾在小組賽中遭遇敗局。 兩隊的半決賽次回合比賽將於韓國時間18日淩晨4時舉行。

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