支持100種語言的谷歌“PaLM 2”……“會寫代碼也能解數學難題”. May. 10, 2023 07:43. by 山景城=南慧貞記者 namduck2@donga.com. 預計谷歌將在10日（當地時間）召開的年度開發者大會“I/O 2023”上公開支持100種以上語言的大規模語言模型（LLM）。 美國CNBC8日報道說，谷歌將在年度開發者大會上首次介紹名為“PaLM 2”的最新LLM。谷歌首席執行官（CEO）桑達爾•皮查伊在去年5月的年度開發者大會上公開了PaLM的第壹個版本，並解釋說，“這是利用5400億個參數訓練的現存最大的語言模型。” 據CNBC透露，PaLM 2支持100多種語言。谷歌通過內部測試驗證了PaLM 2執行多種編碼工作，並解開數學難題。信息技術（IT）業界專家推測，PaLM 2的訓練中可能使用了5400億個以上的參數。 PaLM 2很有可能適用於谷歌“Bard”。谷歌在美國、英國、韓國等部分地區有限地公開了對話型人工智能（AI）搜索服務Bard。目前只提供英語服務，谷歌內部正在討論推出韓語和日語版本。 谷歌的競爭公司微軟（MS）4日向所有用戶全面公開了對話型AI搜索服務“Bing”。與此不同，谷歌還沒有在現有的搜索服務上運用生成型AI技術。據悉，在年度開發者大會上，將公開有關AI搜索服務的具體計劃。 皮查伊CEO將在年度開發者會議上以“幫助AI發揮用戶潛力的方法”為主題進行發表。

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