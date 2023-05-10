梅西和普萊斯分獲勞倫斯年度最佳男女運動員獎. May. 10, 2023 07:43. by 金正勛記者 hun@donga.com. 當代“球王”裏奧內爾•梅西（阿根廷）和短跑名將謝莉安•弗雷澤-普萊斯（牙買加）在“2023勞倫斯世界體育獎”上分別獲得了最佳男女運動員獎。始於2000年的勞倫斯獎是被稱為“體育界奧斯卡”的最高權威頒獎典禮。勞倫斯取自意為桂冠的laurel。 梅西9日在法國巴黎舉行的頒獎典禮上獲得了年度最佳男運動員獎。這是他自2020年與世界壹級方程式賽車（F1）車手路易斯•漢密爾頓（英國）共同獲獎後的第二次獲獎。2020年當時，梅西成為首位獲得該大獎的男子足球運動員。 去年獲得卡塔爾世界杯冠軍的阿根廷男子國家足球代表隊被選為年度最佳團隊。同年，梅西是第壹位同時入選最佳運動員和團隊並獲得雙冠王的球員。梅西在去年卡塔爾世界杯上擔任了阿根廷國家隊隊長。 弗雷澤-普萊斯獲得了年度最佳女運動員獎。弗雷澤-普萊斯去年7月在世界田徑錦標賽100米項目上奪冠，斬獲了個人第5枚世錦賽金牌。20歲的“網球新星”卡洛斯•阿爾卡拉斯（西班牙）獲得了相當於最佳新人獎的“Breakthrough”獎。阿爾卡拉斯去年在大滿貫賽事美國網球公開賽男子單打比賽中奪得了冠軍獎杯。在比賽途中因心臟麻痹而暈倒，經過手術和康復後戴上心臟除顫器重返球場的足球運動員克裏斯蒂安•埃裏克森（丹麥）獲得了最佳復出獎。 以前壹年的成績和賽場表現為標準，共分7個部門頒獎的勞倫斯獎，通過世界70多個國家、1000多家體育媒體的投票選出候選人後，由“勞倫斯世界體育學院”選出最終獲獎者。

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