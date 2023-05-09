效力凱爾特人隊的吳賢揆攻入本賽季第4粒進球，入隊4個月已奪兩冠. May. 09, 2023 07:58. by 金培中 wanted@donga.com. 吳賢揆（22歲•凱爾特人）打進了蘇格蘭職業足球賽季的個人第4粒進球。隨著所屬球隊凱爾特人隊實現聯賽2連冠，吳賢揆在入隊4個月後兩次捧起了冠軍獎杯。 7日，在2022~2023賽季蘇格蘭足球超級聯賽（第壹級聯賽）客場比賽中，吳賢揆在球隊1比0領先的下半場第25分鐘替補出場，並在上場10分鐘後攻入壹球，為球隊鎖定勝局。隊友埃倫•莫伊（33歲）在禁區左側地滾球傳中，吳賢揆在對方門前機敏地鏟射，右腳將皮球送入球網內。這是吳賢揆在聯賽中打進的第3粒入球，也是本賽季的第4粒入球。 當天以2比0獲勝的凱爾特人隊積分達到95分（31勝2平1負），將球隊與排名第二的格拉斯哥流浪者隊之間的積分差距拉大到了13分。本輪過後蘇超聯賽只剩4場比賽，因此凱爾特人隊提前4輪早早確保了冠軍。“衛冕冠軍”凱爾特人隊取得聯賽兩連冠，也是隊史第53次奪冠，並由此縮小了與歷史最多冠軍球隊流浪者隊（55次）之間的差距。在最近10個賽季中，凱爾特人隊除了2020~2021賽季之外，全部問鼎冠軍。 此前，吳賢揆效力於職業足球K1聯賽水原三星隊，今年1月穿上了凱爾特人俱樂部的隊服。包括12場正規聯賽在內，吳賢揆在本賽季共參加了16場正式比賽，收獲了蘇格蘭聯賽杯和蘇超聯賽等2座冠軍獎杯。本賽季，凱爾特人隊還剩下下月4日與因弗內斯隊的蘇格蘭杯決賽。如果凱爾特人隊能在蘇格蘭杯上奪冠，將是隊史第8次奪冠，也是3年來首次奪得三冠王。韓國球員在歐洲職業足球舞臺上從未實現過三冠王。2019年在水原三星隊以職業選手身份出道的吳賢揆在2021年效力金泉隊時曾獲得過K2聯賽（第二級聯賽）冠軍。 凱爾特人隊憑借聯賽冠軍，還獲得了下賽季歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽的參賽權。凱爾特人隊出戰了本賽季的冠軍聯賽，在小組賽階段被淘汰出局。吳賢揆賽後在自己的社交媒體賬號上發表感想說：“今後也會努力傳達更多的好消息。”

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