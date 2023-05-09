七旬老夫婦時隔45年依靠遺傳基因找到了失蹤的兒子. May. 09, 2023 07:58. by 昌原=金華英記者 run@donga.com. “確實是我的孩子。沒錯！” 4日上午，鄭清明（音，79歲）和夫人車太東（音，75歲）在慶尚南道梁山市壹家殘疾人福利館壹看到失蹤的兒子恩錫（音，54歲），就馬上抱上高喊道。患有智力障礙的恩錫在10歲時的1978年12月獨自離開慶南昌原市完巖洞的家後，與父母失去了聯系。 時隔45年的重逢，得益於警方正在運營的“基因（DNA）登記制度”，才得以實現。 時時刻刻想著兒子的父親鄭清明在3月份才得知這壹制度，在昌原中部警察署登記了遺傳基因。兒子恩錫在殘疾人福利館無窮愛學院的幫助下，於2004年前後已經登記了遺傳基因。 警方通過DNA分析，確認了從父親口腔表皮中提取的基因與兒子99%以上壹致，並推進了家庭相逢。母親車太東說：“兒子走失後，附近的保育院都跑遍了。能夠找到以為生前再也見不到的兒子，感到非常高興。”她向警察和福利館方面表示感謝。 據說，智力殘疾的恩錫從小就經常迷路。恩錫失蹤後，夫妻倆申報失蹤，數年間輾轉全國各地打聽，但都沒有找到兒子。據警方透露，恩錫失蹤8天後在慶南昌原市鎮海區被發現，之後被送往無窮愛學院，壹直呆到現在。警方相關人士表示：“今後將集中宣傳基因登記制度，幫助長期失蹤者家屬見面。”

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