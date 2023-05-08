凱恩打入個人英超第209球，超越魯尼獨享英超歷史射手榜次席. May. 08, 2023 08:07. by 金東昱 creating@donga.com. 哈裏•凱恩（30歲•托特納姆熱刺隊）成為英格蘭足球超級聯賽（EPL）中第壹個用頭球在單賽季取得兩位數進球的球員。凱恩在EPL總進球數上單獨排在第2位。 凱恩在6日與水晶宮隊的2022~2023賽季英超主場比賽中，在上半場補時階段利用壹記頭球攻入了全場唯壹壹球。佩德羅•波羅在禁區右側外傳中，凱恩在禁區內力壓對方後衛頭球攻門將皮球頂入球網。這是他在本賽季的第26粒聯賽進球，也是他頭球攻入的第10粒進球。據體育統計專門公司Opta透露，凱恩是英超聯賽中第壹位在單賽季頭球進球數達到10球的球員。身高193厘米的前鋒鄧肯•弗格森（退役）在埃弗頓隊效力的1997~1998賽季共攻入11球，其中9球是頭球。凱恩的身高是188厘米。 凱恩憑借當天的進球，攻入了英超聯賽第209粒進球，並擠掉了魯尼（退役•491場比賽攻入208球），占據該領域單獨第2位。凱恩表示，“超越了英超最佳球員魯尼的紀錄，感覺非常特別。希望今後也能繼續進球。”英超總進球數排名第壹的是攻入260粒進球的阿蘭•希勒（退役）。截止到36歲，共踢了441場英超比賽才退役的希勒平均每場比賽攻入0.59球。截止到當天，凱恩共參加了317場聯賽，平均每場比賽攻入0.66球。如果繼續保持目前的進球能力，兩三個賽季內就能超過希勒。凱恩在209粒進球中頭球攻入了40球。 當天以1比0戰勝水晶宮隊的托特納姆熱刺隊自上月8日與布萊頓隊的比賽後，時隔壹個月再次嘗到了贏球的滋味。托特納姆熱刺隊在最近4場比賽中僅取得1平3負的成績，萎靡不振。積分增至57分（17勝6平12負）的托特納姆熱刺隊升至聯賽積分榜第6位。但是托特納姆熱刺隊比排名第7位的布萊頓（積55分）多踢了3場比賽。“韓國的驕傲”孫興慜當天雖然首發出場，並壹直踢到下半場第44分鐘，但未能取得進球。

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