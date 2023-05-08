K-POP舞蹈之夜……沈迷於群舞的紐約. May. 08, 2023 08:07. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 5日（當地時間）晚，在美國紐約林肯中心大衛•魯本斯坦藝術中心，斯托尼布魯克紐約州立大學K-POP社團“KBS舞蹈隊”介紹並展示了TWICE的《Talk That Talk》副歌部分的舞蹈動作。隨後，100多名紐約市民和10多歲的青少年開始跟著跳舞。不僅是K-POP粉絲，也有不少市民出於好奇心前來觀看。 壹位30多歲的嘻哈舞者愛麗絲說：“聽說這是林肯中心主辦的活動，因為好奇才來的。我大概知道什麽是K-POP，但實際壹看，舞蹈非常有活力，水平很高，給人留下了深刻的印象。” 由林肯中心和紐約韓國文化院共同主辦的“K-POP舞蹈之夜”是大學K-POP社團和市民壹起學習舞蹈的活動。5月還包含了紀念美國國內亞裔的“亞洲傳統月（Asia Heritage Month）”的意義。 當天，紐約大學K-POP社團“Knesis”展示了女子組合NewJeans的《OMG》舞蹈。Knesis團長格蕾絲•程（22歲）表示：“小時候在媒體上很難找到亞洲人，因此沒有榜樣。大家都在苦惱是迎合美國主流白人文化還是尋找自己的認同感”，“當時通過K-POP MV見到的帥氣的亞洲人的樣子使我品嘗到了作為亞洲人的自豪感。” 2013年成立的Knesis每周都在紐約大學為學生進行免費舞蹈培訓。程團長表示：“招募成員在剛收尾的時候會比較多，所以要求學校安排更大的空間。”Knesis的Facebook會員超過1000名。斯托尼布魯克紐約州立大學KBS舞蹈隊會員伍德漢姆（21歲）表示：“很難找到像K-POP壹樣完美跳群舞的音樂。”據說，他小時候首先迷上了J-POP，從10歲左右開始跟著跳K-POP舞蹈。 和父母壹起來到活動現場的小學生也不少。自稱是6年級同班同學的艾登•羅尼爾（12歲）和伊莎貝拉•薩格萊斯（12歲）說“學校裏有很多喜歡K-POP的朋友，他們告訴我們後，就喜歡上了”，並努力跟著跳起了舞。母親是韓裔的羅尼爾說：“因為壹直對我的認同感感到好奇，所以更加關註K-POP。”

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