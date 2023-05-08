岸田文雄參拜顯忠院，日本首相12年來第壹次. May. 08, 2023 08:08. by 東京=常駐記者李尚勛 sanghun@donga.com. 日本首相岸田文雄7日作為訪韓的第壹站訪問了首爾市銅雀區的國立首爾顯忠院，並獻花參拜。這是繼2011年10月野田佳彥之後，日本現任首相時隔12年又壹次參拜國立顯忠院。 岸田文雄與夫人岸田優子、官房副長官木原誠二、日本駐韓大使相星孝壹、韓國駐日大使尹德敏等壹起焚香獻花，並向韓國的殉國先烈參拜。岸田以“日本內閣總理大臣岸田文雄”的名義獻花。參拜結束後，他在寫有英文“日本首相岸田文雄閣下訪問韓國”的留言簿上簽名。 日本首相參拜顯忠院始於1983年日任首相中曾根康弘，至今共有6次參拜。安倍晉三（2006年）、麻生太郎（2009年）等也在在任首相期間參拜了國立顯忠院。2010年時任首相鳩山由紀夫訪問大田顯忠院，並參拜了在天安艦事件中犧牲的46名勇士和已故韓周浩準尉的墓地。 日本政府相關人士表示：“壹個國家的首腦前往訪問國的顯忠設施，對與該國歷史相關的許多人的人生表示尊敬，是很自然的事情。岸田首相也希望在韓國歷史上表示這種尊敬。” 共同社報道稱，“訪問韓國的外國首腦參拜該墓地是慣例”“岸田首相的目的可能是想向韓方展示重啟穿梭外交的姿態”。也有人分析說，埋葬在顯忠院的殉國先烈相當壹部分是朝鮮戰爭陣亡者，因此參拜顯忠院也有加強韓美日安保合作的意圖。

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