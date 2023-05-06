韓國總統室：“就歷史道歉，輪到岸田作答了”. May. 06, 2023 07:50. by 申晋宇, 全主榮 niceshin@donga.com,aimhigh@donga.com. 距離尹錫悅總統和日本首相岸田文雄舉行首腦會談還有兩天的5日，兩國政府開始協調最終立場。韓國政府公開表示：“韓日首腦重啟穿梭外交本身就具有意義。”但據悉，從內部來看，日帝強占時期強制征用問題等歷史問題以及安保合作、核汙染水問題等兩國間敏感的爭論焦點並不少，因此，為了在會談中取得最大限度有利的成果，雙方壹直冥思苦想。韓國政府消息靈通人士表示：“由於會談是在韓國主場舉行，所以從日本的立場上會感到應該拿出壹點東西的壓力，但我們也確實感到壓力很大。如果日本不能滿足國民在主場最起碼的期待值，尹總統親自主導的韓日關系正常化反而會適得其反。” 在7日舉行的韓日首腦會談上，最受關註的是岸田是否會直接提及對強制動員受害者的道歉和反省。岸田在3月尹錫悅訪日舉行的韓日首腦會談上，沒有提及1998年《金大中-小淵共同宣言》中包含的“對殖民統治的痛徹謝罪和反省”等內容。相反，日本只停留在了繼承歷代內閣立場的水平。 對此，韓國政府核心相關人士當天在與《東亞日報》的通話中表示：“道歉應該由日本自行把握。現在輪到日本作答了。”該人士說：“日本應該很清楚應該怎麽做。”這壹表態被解讀為，雖然兩國政府在會談前不會協調道歉立場，也不會要求日本直接道歉，但日本現在應該采取有誠意的措施予以回應。 韓日首腦在安保合作方面會發出什麽樣的信息也備受關註。在朝核和導彈威脅日益嚴重的情況下，韓日首腦繼此次會談後，將以19日至21日在日本廣島舉行的七國集團（G7）峰會為契機，舉行韓美日首腦會談。據悉，韓日首腦在此次會談中將把重點放在應對朝核和導彈威脅、共享導彈警報信息等加強探測功能合作的方案上。有人甚至提出，在此後的韓美日首腦會談上，有可能討論新設安保磋商機制等。韓國政府消息靈通人士表示：“特別是在安保領域，此次會談具有在韓美日首腦會談之前鞏固兩國合作的‘墊腳石會談’性質。”

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