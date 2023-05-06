白宮召集大型技術公司首席執行官，“必須對人工智能安全負責”. May. 06, 2023 07:49. by 洪禎秀 hong@donga.com. 當地時間4日，拜登政府邀請谷歌和微軟等人工智能領域最前沿的大科技企業首席執行官到白宮召開了人工智能對策會議。以生成型人工智能的代表性應用“聊天GPT”為首，人工智能技術的影響急劇擴散，這種情況下，美國政府方面也嚴肅對待人工智能問題。 拜登短暫地造訪了當天由副總統卡梅拉·哈裏斯主持的會議，並表示：“妳們正在做的事情具有巨大的潛力和危險性。”他當天還在自己的推特賬號上發文強調：“為了提及有責任感的革新、以及保護人們的權利和安全是多麽重要，我造訪了會議。人工智能是我們時代最強大的工具之壹，但是要想抓住機會，首先要把危險降到最低。” 谷歌的桑達爾·皮查伊、微軟的薩蒂亞·納德拉、聊天GPT開發公司“開放人工智能”的薩姆·奧爾特曼和人工智能初創公司“Anthropic”的達裏奧·阿莫代伊等4名業界代表首席執行官出席了會議。白宮方面，哈裏斯、總統秘書室長傑夫、總統國家安全事務助理沙利文、國家經濟委員會主任萊爾·布雷納德等出席了會議。 據外媒報道，在當天持續約兩個小時的會議上，白宮集中談到了與人工智能技術相關的保安和安全問題。會後，哈裏斯通過聲明表示：“民間部門對他們的產品安全性和保安負有倫理、道德、法律責任。”她還提到：“拜登政府正在推進對人工智能的新規制，並支持立法。”

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