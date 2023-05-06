33年前馬拉多納的吶喊，響徹金玟哉時代. May. 06, 2023 07:49. by 金培中 wanted@donga.com. 韓國國家隊主力中後衛金玟哉（27歲）效力的那不勒斯隊時隔33年再次登上了意甲聯賽冠軍寶座。金玟哉成為首位獲得意甲冠軍的韓國球員。 那不勒斯隊5日在客場與烏迪內斯隊的2022~2023賽季意甲聯賽第33輪比賽中，以1比1戰平對手。至此，積分達到80分（25勝5平3負）的那不勒斯隊與排名第二的拉齊奧隊（64分）的積分差距拉大到了16分，因此與剩下5場比賽的結果無關，早早地成為了冠軍獎杯的主人。那不勒斯隊也是本賽季歐洲足球5大聯賽中奪冠最早的球隊。 那不勒斯隊時隔33次再次拿到意甲冠軍，同時這也是隊史第三次奪冠。之前在1986~1987賽季、1989~1990賽季奪冠，兩次都是“球王”叠戈•馬拉多納（1960~2020年）效力的時候。當天，那不勒斯市民在球隊確定奪冠後，揮舞著印有馬拉多納頭像的旗幟，在市內奔跑。那不勒斯隊主教練盧西亞諾•斯帕萊蒂表示，“我們隊的球迷是看過馬拉多納比賽的人。因為有馬拉多納的保佑，所以才有了奪冠的結果。” 在加盟那不勒斯隊後的第壹個賽季為球隊奪冠做出貢獻的金玟哉，成為了首位登上意甲冠軍寶座的韓國球員。在韓國國內職業足球K聯賽全北現代隊首次出道職業聯賽的金玟哉曾在中國和土耳其聯賽效力，去年7月穿上了那不勒斯隊服。金玟哉繼在AC佩魯賈效力的安貞桓（退役）、效力於維羅納的李昇佑（水原FC）之後，成為第三位進入意甲賽場的韓國球員。如果將範圍擴大到歐洲足球5大聯賽，朴智星（退役）效力於英超（EPL）曼聯隊時曾4次奪冠，鄭優營（弗賴堡）也在拜仁占據德甲冠軍的2018~2019賽季效力於該隊。當天在與烏迪內斯隊的比賽中打滿全場的金玟哉在賽後通過自己的社交媒體表示，“我們是意大利全國冠軍。能夠壹起度過歷史性的瞬間，我感到非常幸福和榮幸。” 金玟哉在意甲出道賽季展現了令人印象深刻的競技能力，為那不勒斯奪冠貢獻了很大的力量。中後衛金玟哉在本賽季球隊33場聯賽中首發出場32場，牢牢守住了後防線。那不勒斯隊在33場比賽中被對手攻入23球，在意甲全部20支球隊中失球最少。 體育專門媒體《The Athletic》5日報道那不勒斯隊奪冠的消息時，將金玟哉擔任中後衛的四後衛防線選為奪冠動力之壹。該媒體報道說：“四後衛勇敢地領銜防線，在攻擊展開過程中做出了很多貢獻。”法新社（AFP）評價稱，“金玟哉加盟那不勒斯隊初期曾有球迷提出疑問，但現在他是球迷最喜歡的球員”，“在本賽季那不勒斯隊表現出的防守力上，金玟哉做出了很大貢獻。”金玟哉去年9月還成為首位當選“本月最佳球員”的亞洲球員。據專門報道足球選手轉會新聞的《轉會市場》透露，賽季初期的去年9月，金玟哉的轉會費為2500萬歐元，現在他的身價已升至5000萬歐元（約731億韓元）。

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