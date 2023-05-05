“同壹個屋檐下”的陸海空軍屬參加開球活動，分別負責開球、擊球和接球. May. 05, 2023 08:51. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 迎來“家庭之月”的5月，由韓國軍陸海空軍幹部組成的家庭將舉辦以職業棒球開球者、試打者、試接者等身份參加的特色活動。 國防部4日表示，從7日下午2時開始，在首爾高尺天空巨蛋體育場舉行的“長大主人公”和“SSG Lan誒ers”隊之間的賽前開球、擊球、接球活動中，陸軍父親、海軍女兒、空軍兒子將分別參加開球、擊球和接球。其主人公就是在聯合參謀本部工作的父親魚允勇（音，55歲）主任元士、兒子空軍第三導彈防禦旅魚時英（音，29歲）大尉、女兒海軍航空司令部魚煙雨中士（音，28歲）。魚允勇的妻子崔藝琳（53歲）也壹直擔任陸軍下士直到1993年，他們全家人都是前任和現任軍隊幹部，具有特殊的背景。國防部表示：“希望此次活動不僅能向國民廣泛宣傳各軍團結壹心守護大韓民國的強烈意誌，還能成為鼓舞國軍將士自豪感的契機。” 魚允勇是開球者，1989年晉級為陸軍特戰副士官74期，曾在3師團和5軍團擔任過主任元士。從2019年11月開始，作為聯合參謀本部主任元士，執行輔佐聯合參謀本部議長指揮活動等多種任務。接球者魚時英和擊球者魚煙雨在2017年分別晉級為空軍學士138期和海軍副士官255期。魚時英和魚煙雨分別擔任防空炮兵軍官和飛機機體電器儀表副士官，正在執行守護領空和領海的任務。 魚時英表示：“全家人能夠代表國軍參加開球活動，感到非常欣慰。”魚煙雨說：“從小就受到父母的影響，培養了當兵的夢想。以後也會帶著當兵的使命感，為大韓民國的和平做出貢獻。”

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