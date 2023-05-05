韓美利率差創歷史新高……如果匯率出現動搖，物價將再次脫韁. May. 05, 2023 08:50. . 美聯儲昨天將基準利率上調了0.25個百分點。美聯儲判斷，盡管受高利率的影響，4家中小型銀行接連破產等金融不安持續，但仍有必要減少物價上漲的壓力。美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾表示：“消除通貨膨脹需要時間，降息是不合適的。”這壹講話是在給期待此次上調後凍結利率並在年內開始下調利率的世界金融圈潑冷水。 通過此次上調，美國基準利率達到了自2007年以後16年來的最高值5.0%-5.25%。這是自去年3月以後連續10次上調。美國消費者物價上漲率在今年3月為5.0%，雖然比上個月的6.0%有所下降，但仍然遠遠超過美聯儲物價目標值2%。對於兩次將基準利率凍結在3.5%、即將於本月底決定上半年最後利率的韓國銀行來說，情況非常尷尬。因為，與美國的利率逆轉幅度時隔22年刷新了歷史最高值，擴大到1.75個百分點。在資本市場，外國資金流失的可能性也隨之增大。 最大的問題是，美元最近呈現出弱勢，但韓元兌美元的匯率始終沒有跌破1300韓元。國際清算銀行根據交易國之間的物價變動等計算出的實際有效匯率中，3月份韓國的韓元在64個調查對象國中排在第60位，處於最低水平。這意味著韓元的相對價值和購買力較低。低於韓國的國家，只有排在第64位的日本和哥倫比亞、土耳其和挪威。 如果與美國在利率上持續拉開負值，韓元的匯率只會更加不穩定。再加上連續14個月出現貿易逆差，從海外賺取的外匯也減少，韓元價值很難迅速恢復。雖然最近國際油價大幅下跌，但由於高匯率，韓國未能看到效果。3月份，以美元為基準，韓國的進口物價雖然下降了1.8%，但以韓元為基準，反而上升了0.8%。 在這種情況下，不能因為上個月消費者物價上漲率下降到3.7%，就掉以輕心。高匯率增加了能源進口負擔，甚至進壹步提高電費和煤氣費。氣候異常、烏克蘭戰爭擴大的情況下，農產品價格隨時可能再次上漲。韓國銀行和政府要警惕只擔心經濟停滯，卻因匯率管理失敗而松開了物價的韁繩。

한국어