登上美國百老匯舞臺的音樂劇《KPOP》獲托尼獎提名. May. 04, 2023 07:50. by 李清雅記者 clearlee@donga.com. 以K-POP為素材在美國百老匯上傳的韓國音樂劇《KPOP》入圍被稱為戲劇、音樂劇奧斯卡獎的托尼獎的候選名單。2日（當地時間），托尼獎主辦方表示，《KPOP》入圍了音樂獎（海倫•朴、麥克斯•弗農）、服裝獎（克林特•拉莫斯、索菲亞•崔）、編舞獎（珍妮弗•韋伯）等3個部門的候選名單。 《KPOP》包含了K-POP偶像們的奮鬥記。該劇講述了小時候經歷了殘酷的練習生時期，出道後也為了紐約大規模演出而努力的過程。雖然是英語音樂劇，但韓語臺詞和歌詞也經常出現。實際偶像組合f(x)出身的Luna、U-KISS的Kevin、Miss A的Min、SPICA的金寶亨等出演。 該作品在去年11月登上了舞臺，但由於票房成績低迷，沒有得到媒體和評論家的熱烈響應，在兩周後就早早落下了帷幕。但是2017年在外百老匯小劇場，門票全部售罄。托尼獎頒獎典禮將於6月11日在紐約舉行。

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