兩名國會議員因“紅包疑惑”退出共同民主黨. May. 04, 2023 07:51. by 許桐準 hungry@donga.com. 卷入共同民主黨2021年全黨大會“紅包疑惑”的國會議員尹官石（三選，仁川南洞乙，音）、李成萬（初選，仁川富平甲，音）3日退黨。這距離兩人4月12日因涉嫌違反《政治資金法》等被檢察機關扣押搜查僅過了21天。 兩人當天上午出席非公開最高委員會議，與黨領導層面談後宣布退黨。尹官石說：“雖然有很多事實關系和話要說，但今後將誠實地面對調查，查明這壹問題。”李成萬也表示：“將以先黨後私的精神退黨，通過法律鬥爭查明真相。” 據悉，黨領導層從前壹天開始強烈說服兩名議員“主動退黨”。在野黨相關人士表示：“黨領導層堅持‘不可能自行調查’、只等待檢方調查結果的立場，由此導致‘李在明責任論’正式浮出水面，所以才遲遲出面收拾殘局。”當天，在被問到最高委員會議後是否說服了直接退黨時，李在明代表（黨首）回答說：“這是本人為黨做出的決斷，希望大家能這樣判斷。” 雖然事態因尹官石和李成員退黨而有所緩和，但針對領導層消極應對“紅包事件”的批評預計將持續壹段時間。該黨壹名國會議員指出：“如果黨決定不進行內部調查，就應該盡快得出核心牽連者的去留結論。”當天下午，在院內代表樸光溫體制下首次舉行的議員全體大會上，議員們也紛紛聲討。

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