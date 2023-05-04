巴勒斯坦武裝派別領導人去世後，以巴武裝沖突進壹步激化. May. 04, 2023 07:50. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 巴勒斯坦武裝派別“伊斯蘭聖戰組織”的首領卡德爾·阿德南（45歲）在獄中絕食鬥爭中於2日死亡後，以色列和巴勒斯坦之間的矛盾進壹步激化。巴勒斯坦發射火箭彈對阿德南的死亡表示憤怒，以色列隨後也空襲加沙地帶全境進行了報復，雙方的緊張氣氛達到了高潮。 路透社等媒體2日報道說，以色列戰鬥機當天對加沙地帶的武器制造工廠以及另壹個武裝團體哈馬斯訓練基地等展開了全面空襲。對此，哈馬斯和伊斯蘭聖戰組織也再次發射火箭彈予以回應。 阿德南壹直批評以色列在沒有正當法律程序的情況下入獄和拘禁巴勒斯坦平民，從過去被關押起進行了數次絕食鬥爭。今年2月入獄後，他在再次展開絕食鬥爭的過程中要求到醫院接受治療，但遭到了拒絕。受此影響，他於2日上午去世，伊斯蘭聖戰組織和哈馬斯立即向以色列發射了30多枚火箭彈。 雖然雙方3日就臨時停火達成協議，解除了燃眉之急，但矛盾的火種依然存在，因此有人擔心隨時都有可能再次發生沖突。 在加沙地區和約旦河西岸地區，抗議阿德南死亡的巴勒斯坦居民的抗議示威不斷。部分示威群眾向以色列軍警投擲石塊進行抗議，以色列也用催淚彈和橡皮彈進行應對，隨時都有可能造成傷亡。 此次事件有可能擴散到國外。反以色列情緒強烈的伊朗3日發表聲明，追悼阿德南為“殉教者”，並批判稱：“他的死亡再次證明了以色列70年來肆意妄為的非人性和暴力行為。”

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