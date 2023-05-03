酒後駕駛制造死亡、傷害事故，九成被處以緩刑、罰款的國家. May. 03, 2023 07:55. . 醉酒狀態下駕駛貨車時制造死亡事故的司機今年1月被判處有期徒刑3年、緩期5年執行，後來又被釋放。考慮了當事人反省罪行並與遺屬達成協議這壹點。在醉酒狀態下以101公裏的時速行駛在限速50公裏區間時發生死亡事故的另壹名司機，也以相似的理由被判處有期徒刑1年、緩期3年執行。難道是因為兩名司機幸運地遇到了寬容的法官嗎? 《東亞日報》分析最近因酒後駕駛導致人員受傷或死亡事件的100起案件確定判決書的結果顯示，緩期執行或罰款的有89件。考慮到酒後駕駛量刑標準中，傷害事故為有期徒刑10個月-2年6個月，死亡為有期徒刑2~5年，這無異於無關痛癢的處罰。因死亡事故被判刑的情況，最高刑期也只有4年6個月。分析判決書發現，司機們在遠遠超過吊銷駕照水平的情況下，平均行駛5.98公裏，造成了人員傷亡。但他們由於認罪、受害者的傷害不重或與受害者達成協議等原因得到減刑。 與因酒後駕駛死亡或受傷的司機有九成免於實刑的韓國不同，美國部分州酒後死亡事故最高是無期徒刑，英國也判處1年6個月至14年有期徒刑。因為在韓國，人們將其視為“過失導致的事故”，但在發達國家卻將其視為“疏忽造成的殺人”。韓國酒後吊銷駕駛證的時間最長為5年，而美國、德國、澳大利亞等國甚至永久吊銷駕照。 由於處罰力度較低，在交通事故件數減少期間，酒後駕駛的再犯率反而呈增加趨勢。酒後駕車者中約有壹半是“慣犯”。酒醉者申報也每天受理2700件。有人擔心，派出所職員們不分晝夜地為被舉報的酒醉者收尾，有可能錯過應對其他暴力事件的最佳時機。即使醉酒毆打警察，因妨礙公務而被立案的情況也不到10%。 即使因為裴勝雅在兒童保護區域被醉酒駕駛車輛撞死後，警方甚至進行了預告、白天進行了酒後駕駛特別管制，在6個小時內揭仍查處了167件。1日白天，壹名20多歲的司機酒後駕車撞上了走在路邊上的40多歲夫婦，導致妻子死亡，丈夫嚴重受傷。隨著酒後鬧事、發生人命事故也免予實刑的寬大飲酒文化的形成，像白天被酒後駕駛車輛撞到的晴天霹靂壹樣的事情，正在成為“常見的事情”。

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