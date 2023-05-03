日本首相岸田將於5月7日8日訪韓……韓日重新啟動穿梭外交. May. 03, 2023 07:57. by 東京=常駐記者李尚勛、申圭鎮記者 sanghun@donga.com,newjin@donga.com. 尹錫悅總統和日本首相岸田文雄將於7日在首爾舉行韓日首腦會談。為此，岸田將於7日、8日對首爾進行為期兩天的訪問。這距離3月尹錫悅訪問日本東京舉行首腦會談僅過了1個月。 總統室2日通過報道資料表示，“岸田首相計劃對韓國進行工作訪問”，正式確認了將舉行首腦會談。總統室解釋說：“尹總統在3月訪日的契機曾邀請岸田首相訪問首爾，通過此次岸田首相訪韓，首腦間穿梭外交將正式啟動。”日本外務省也同時公布了岸田即將訪韓的消息，並表示：“這是根據尹總統訪日當時兩國首腦就重啟穿梭外交的達成協議。”據悉，韓日正在就岸田訪韓期間與大企業總裁等韓國經濟界人士舉行座談會進行協調。 這將是日本首相野田佳彥2011年10月訪問首爾後，日本首相時隔12年再次訪韓。岸田的夫人岸田優子也將同行。 預計尹錫悅和岸田將在首腦會談中集中討論加強安保合作以應對朝鮮核武器、導彈的問題。雙方還將就供應鏈、尖端技術等領域的合作交換意見。首腦會談之前的3日，韓國國家安保室長趙太庸和日本國家安全保障局長秋葉剛男將在首爾舉行韓日安保室長會談及國家安全保障會議經濟安保對話出臺會議。國安會經濟安保對話的出臺是3月韓日首腦會談的後續措施。 據悉，對於韓國政府提出日帝強占時期強制動員受害者賠償解決方案，岸田是否會采取有進展的響應措施也備受關註，但日本政府方面仍然對就歷史問題進行道歉表示為難。

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