韓國的人均國內生產總值被臺灣超越……如果沒有半導體復蘇，難以實現反轉. May. 02, 2023 07:52. . 據臺灣統計處公布，去年臺灣的人均國內生產總值（GDP）時隔18年首次超過了韓國。雖然兩者的半導體都是最大的出口品種，但韓國位居世界第壹的存儲器半導體陷入了嚴重的不景氣，而臺灣位居第壹的訂購型半導體則受到利好的影響，迎來了人均國內生產總值逆轉這壹讓韓國感到苦澀的結果。 臺灣去年人均國內生產總值為3.2811萬美元（約4400萬韓元），比3.2237萬美元（4323萬韓元）的韓國多出1.8%。臺灣統計處指出，超過2004年以後落後於韓國的人均國內生產總值的原因是半導體產業的優勢、企業的能動性變化。據評價，隨著產業競爭力提高，10年間韓國年均增長2.6%，臺灣年均增長3.2%，這是逆轉的原因。 臺灣代表企業臺積電（TSMC）的全球代工領域市場占有率目前接近60%，是位居第二的三星電子的3倍以上。臺積電的市價總額在2019年末已經超過三星電子。代表性出口企業的業績差異如實反映在兩國的貿易收支和國民收入上。由於購買40%半導體的中國制造業的停滯，韓國去年出現了478億美元的貿易赤字。相反，臺灣因系統半導體的出口增長，貿易順差達514億美元。 臺灣在20世紀70~90年代與韓國、香港、新加坡壹起被稱為“亞洲四小龍”，但在21世紀初信息技術泡沫崩潰後，以中小、中堅企業為中心的增長戰略碰壁，勢頭有所減弱。但是，隨著臺灣政府集中支援臺積電等半導體企業，情況發生了逆轉。臺灣大學半導體系每半年選拔壹次新生，提供人才，並扣除半導體研發（R&D）投資額25%的稅額等，比韓國提前壹步制定了劃時代的支援對策。 上個月，韓國連續7個月出口負增長，貿易收支連續14個月出現逆差。最大的原因是，由於全球需求停滯，半導體出口比壹年前減少41%。如果不能做到企業通過攻擊性投資確保在代工等領域的超差距競爭力、政府和政治圈動員國家力量進行助威，很難再次趕上臺灣。

한국어