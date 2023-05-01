在弟子內心深處重生的老師. May. 01, 2023 07:46. . “我死也要重生在周煥的心裏。”―出自劉起龍《藝農壹如的壹生—橫笛名人韓周煥先生》中 這是大笒（韓國的壹種傳統樂器）演奏家樸鐘基（1879~1941年）在臨終時留下的話。即使自己死了，老師也會在弟子心中重生，這樣的心情會是什麽樣的呢？能夠把壹生創作的音樂完整地傳達給學生，他也許感到很幸福。天生具備藝人的資質和誠實感的樸鐘基名人以壹生的音樂年輪創立了大笒散調，壹步步走過艱難的時期。然後將自己制作的散調傳授給了弟子韓周煥名人（1904~1963年）。 無論是過去還是現在，散調對於演奏者來說都是壹種特別的音樂。讓人體驗沈浸式世界，將其逼入深淵，讓人感到挫折。為了經受住不碌碌無為的生活，還留住演奏家的生活。因為這種散調的力量將音樂中傳來的先輩演奏家的喜怒哀樂疊加在自己的生活中。從緩慢的悠長調到八分之十二拍節奏、快板，速度逐漸加快的構成與人的壹生相似。再加上各樂章中詮釋的調的變化，在每個樂節都編織了新的故事。樸鐘基名人的大笒散調傳給韓周煥名人，框架變得完整，隨著弟子們的個性增加，師徒和徒弟的笒道創造了不同的流派，變得豐富多彩。 今年春天，我久違的把韓周煥流派的大笒散調搬上了舞臺。韓周煥的演奏有力而強烈。在古拙的旋律中，像竹筒裂開壹樣能量爆發的聲音讓20多歲的我著迷。在比晚年的韓周煥名人還年長的今天，我依然追隨名人的聲音。理解老師的心，弟子也添加了自己的心，時間層層積累的音樂，散調！所以即使演奏家死了，也會繼續在音樂中呼吸。

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