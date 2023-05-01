俄羅斯：“韓美核協議有可能引發軍備競賽”. May. 01, 2023 07:47. by 李采完記者 chaewani@donga.com. 俄羅斯就美國對韓國采取加強延伸威懾（核保護傘）措施的《華盛頓宣言》警告稱：“可能會引發軍備競賽。” 俄羅斯外交部當地時間4月28日在聲明中指出：“美國和韓國的核協議使區域內和國際秩序更加不穩定。這樣的協議可能會引發軍備競賽。”這是指，如果美國打破均衡，俄羅斯也有可能團結同盟國擴大軍備。聲明還表示：“敦促為確保軍事優勢而正在推進多數軍事項目、妨礙世界戰略均衡的美國和同盟國停止緊張加劇行為，放棄妨礙世界安全的措施。” 韓美“核協議”是指4月26日在韓美首腦會談上通過的《華盛頓宣言》。其主要內容是，創建“核磋商小組”，保障韓國在朝鮮核威脅等非常時期在美國提供核保護傘的過程中擴大參與。 俄羅斯在此次韓美首腦會談之前，就尹錫悅總統暗示向烏克蘭提供武器支援的發言表示反對稱：“武器供應是介入戰爭。”韓美首腦在會談結束後雖然沒有具體提及武器支援問題，但很多人士觀察稱，這仍然是壹個存在的議題。 對此，烏克蘭駐韓大使29日在推特上上傳了本國公寓被俄羅斯導彈攻擊的照片，並寫道：“這就是今晚的烏克蘭。這不就是韓國領導人提及的‘對平民的大規模攻擊’的明確例子嗎?”尹錫悅在接受路透社采訪時暗示，有可能以大規模屠殺平民等為前提“有條件”提供武器支援。

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