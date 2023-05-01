美國3月曾向韓國派遣去核化部隊……與韓國軍隊舉行去除朝鮮核彈頭的聯合軍演. May. 01, 2023 07:47. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 據悉，韓美在3月舉行的“自由盾牌”聯合軍演期間，實施了在非常時期進入朝鮮把核武器去功能化的演習。美國國防部在韓美首腦會談當天的當地時間4月26日在國防視頻資訊分發服務上公開了3月份演習的內容和照片。有分析認為，這是以主要內容為創建“核磋商小組”等加強延伸威懾的韓美首腦《華盛頓宣言》為契機，向朝鮮發出了警告。 據美國國防部透露，美國本土的陸軍核去功能化小組和韓國軍核特性化小組3月20日至24日舉行了聯合演習。據悉，內容是發生緊急情況時進入朝鮮地區，清除導彈等搭載的核彈頭。這是首次公開美國本土核去功能化部隊被派遣到韓國與韓國軍隊進行聯合演習的事實。 公開的照片中包括韓美部隊成員們在演習中檢查防護裝備的情景。美國國防部介紹，核去功能化小組“把核以及放射能大規模殺傷性武器基礎設施和構成要素去功能化，消除敵人的能力，便於後續的清除大規模殺傷性器行動”。韓國軍隊核特性化小組隸屬於國防部直轄的國軍生化防護司令部，執行與美國核去功能化組相似的任務。 美國太平洋空軍司令肯尼斯·威爾斯巴赫（大將）29日在接受日本媒體采訪時表示：“我們的轟炸機將定期在韓半島和周邊活動，並可能在韓半島著陸。”美國戰略轟炸機最後壹次在韓國著陸是2016年B-1B戰略轟炸機，此後則是在朝鮮挑釁或聯合軍演時飛到韓半島上空參加演習後返回。 繼戰略核潛艇在韓國起航後，如果能夠進行核武裝的B-52或B-2轟炸機在韓國著陸，將成為韓美“核挑釁是政權終結”的強烈警告。

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