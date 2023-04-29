拜登上傳尹錫悅唱歌視頻，稱贊他“多才多藝”……唐·麥克萊恩：“希望和尹壹起唱”. April. 29, 2023 07:57. by 全珠英記者、李采完記者 aimhigh@donga.com,chaewani@donga.com. 尹錫悅總統當地時間26日在美國總統拜登主辦的國宴上高歌壹曲《美國派》，繼續成為話題。華盛頓政界人士反復表示贊賞，原唱唐·麥克萊恩也表示“想和尹總統壹起唱”。 拜登27日在自己的推特上上傳了尹錫悅唱歌的視頻，並寫道：“尹總統多才多藝。”對此，尹錫悅表示：“這是壹個難忘的夜晚。對拜登總統和吉爾夫人的熱情款待表示感謝。” 當天，副總統哈裏斯和國務卿布林肯在國賓午餐會上也提到了尹錫悅的熱情演唱。在美國國務院大樓富蘭克林國賓宴會廳舉行的國賓午餐會上，布林肯在向尹錫悅提及前壹天的國賓晚宴時表示：“昨晚尹總統演唱了《美國派》，讓所有人都笑了。（在今天的午餐中）如果有意展示其他表演，就繼續演出吧。”此話引起與會者笑聲壹片。據總統宣傳首席秘書金恩慧透露，在尹錫悅在美國參眾兩院聯席會議發表演講後舉行的招待會上，眾議院議長麥卡錫說，“沒想到他擁有那麽好的歌手聲音”。 尹錫悅在華盛頓的最後日程“全球影像內容領導能力論壇”上也是如此。該活動在美國華盛頓美國電影協會劇場舉行，美國電影協會會長查爾斯·利夫金對尹錫悅說：“昨晚《美國派》唱得非常好，全世界都愉快地欣賞了。今天不打算再欣賞歌曲了。”全場爆發出掌聲和笑聲。 麥克萊恩當天在接受美國政治專門媒體《國會山》采訪時表示：“昨晚看到（尹總統傾情演唱的）視頻後，感覺真的很了不起。希望尹總統能夠用我簽名的吉他學習演奏，以後見面壹起唱歌。”麥克萊恩雖然受到了白宮晚宴的邀請，但由於當時正在澳大利亞進行巡回演出，所以沒能參加。他在接受美國有線電視新聞網（CNN）采訪時表示：“希望明年訪問韓國，與尹總統壹起唱歌。”

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