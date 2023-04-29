下周爆發反對《護理法》的“醫療罷工”……政府發布“關註”級災難危機警告. April. 29, 2023 07:58. by 金素英記者 ksy@donga.com. 反對國會通過護理法制定案和醫療法修訂案的醫生團體等預告罷工後，韓國政府發布了“關註”級保健醫療災難危機警告。有觀察人士認為，保健醫療團體開始部分罷工的下周將成為“醫療大亂”的壹道坎兒。 保健福利部28日召開緊急情況檢查會議宣布，“發布保健醫療災難危機‘關註’級，討論了把醫療現場混亂最小化的方案”。這是因為，由大韓醫生協會（醫協）和大韓護士協會（護協）等13個保健醫療相關團體結成的“保健福利醫療連帶”決定，在3日或4日縮短診療時間舉行部分罷工。保健醫療災難危機分為“關註”“註意”“警戒”“嚴重”四級，其中最低水平的“關註”是應對保健醫療相關團體的罷工、休診進行管理、檢查診療對策等的級別。 “保健福利醫療連帶”的全體會員就有400萬名，會員職業群也多種多樣，有醫生、助理護士、療養保護師、應急救助師等。他們主張總統行使否決權，正在權衡是否舉行大規模罷工。 根據現行醫療法，如果醫務人員無正當理由中斷診療或醫療機構經營者集體休業、停業，對患者診療造成巨大障礙，福利部長官可以下達“業務開始命令”。但是，助理護士、應急救助師等不是醫療法上的醫療人員，因此不能對他們下達開始工作的命令。因為有人擔心，如果進行實際罷工，“醫療大亂”可能會成為現實。當天，“保健福利醫療連帶”相關人士表示：“參與部分罷工的規模將於下月2日決定並公布。屆時還將同時公布總罷工開始日期。” 如果罷工正式開始，圍繞擴大醫大招生名額和擴充必需醫療等堆積如山的醫療界懸案的議政協商也很有可能陷入迷霧之中。目前，是否參加預定於5月4日舉行的議政協商會議尚不明朗。醫協相關人士表示：“雖然知道參與協商機制的重要性，但是從27日起醫協會長李必洙（音）正在進行絕食等強硬鬥爭，因此難以（出席）。” 28日，保健醫療團體圍繞這兩項法律的對立仍在繼續。大韓開院醫協議會當天表示：“27日是多數黨的橫行霸道導致大韓民國醫療系統被破壞的日子。迫切期待總統行使能夠糾正錯誤現實的否決權。”相反，全國保健醫療產業工會表示：“如果總統行使否決權，社會爭議只會進壹步擴大。”

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