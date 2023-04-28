裴智桓取得三安打、三盜壘，偷走了道奇隊的勝負欲. April. 28, 2023 08:09. by 姜泓求 windup@donga.com. 壹出壘就盜壘。這是在美國職業棒球大聯盟（MLB）盜壘排名升至第2位的匹茲堡海盜隊的裴智桓（24歲）的故事。27日，裴智桓在與洛杉磯道奇隊的主場比賽中，作為8號擊球手兼2壘手首發出場，取得了4次有效擊球、3支安打、1打點、2分、3盜壘的成績。在第3局下半局第壹個擊球位上，因三振出局而退位的裴智桓在第5~7局下半局連續擊出安打，並且每次都盜壘成功。這是裴智桓繼8日之後第二次在MLB出道後展開3支安打比賽，而3次盜壘成功當天的比賽是首次達成。 與目前取得10個盜壘的裴智桓相比，盜壘次數更多的選手在整個MLB中只有小羅納德•阿庫尼亞（26歲•亞特蘭大勇士•13個）壹人。小阿庫尼亞是2019年登上國家聯盟盜壘榜首（37個）的選手。裴智桓與塞德裏克•馬林斯（29歲•巴爾的摩金鶯隊）等3人壹起位居MLB盜壘並列第2位。 如果裴智桓保持目前的狀態，將以65個盜壘結束本賽季。這壹數字是秋信守（41歲•SSG）2010年在克利夫蘭隊留下的MLB韓國人最多盜壘記錄（22個）的近3倍。截止到當天，匹茲堡隊在30支MLB球隊中占據球隊盜壘第壹位（34個），是向往“奔跑的棒球”的球隊，因此裴智桓的盜壘節奏受阻的概率並不高。 SPOTV解說員李昌燮（音）表示：“裴智桓不僅在機動力方面，在防守方面也有必要證明自己的多位置能力。”裴智桓在本賽季不僅擔任二壘手，還擔任遊擊手和中堅手兼顧防守，幫助球隊守住了國家聯盟中部賽區的領先位置。匹茲堡隊當天以8比1獲勝，領先排名第二的密爾沃基釀酒人隊1場優勢，繼續占據賽區領先位置。 另外，在當天的比賽中，匹茲堡隊的德魯•麥基（34歲）在美國職棒小聯盟出道13年之後首次參加MLB比賽，成為熱門話題。在第8局下半局1人出局後，作為安德魯•麥卡欽（37歲）的替補進入擊球席的麥基因三振出局。從小聯盟出道到MLB出道耗時最長的選手是約翰•林賽（46歲），他在小聯盟度過了16年之後，於2010年9月9日身穿道奇隊的隊服展開了MLB出道戰。

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