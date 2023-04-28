洛東江戰地的泥土轉交給了斯托裏上等兵的遺屬. April. 28, 2023 08:09. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 26日（當地時間），韓國國家報勛處處長朴敏植在美國華盛頓韓國戰爭參戰勇士紀念公園的“追悼墻”上，向最近確認身份的美國陸軍上等兵盧瑟•斯托裏的遺屬轉交了遺骸收拾地區的泥土。 這是以正在對美國進行國事訪問的尹錫悅總統和美國總統拜登簽署《韓美首腦關於確認韓國戰爭名譽勛章授予者身份的聯合聲明》為契機而舉行的活動。 1950年9月1日，斯托裏上等兵在洛東江戰鬥中與朝鮮軍作戰，獨自留在前方掩護中隊撤退作戰，最終犧牲。1951年，因該戰功向斯托裏上等兵的父親授予美國最高武功勛章“名譽勛章（Medal of Honor）”。但據悉，故人的遺骸已經超過70年仍未找到，本月6日美國國防部下屬的戰俘和失蹤者確認局（DPAA）在鑒定6•25戰死者遺骸的過程中，確認了過去在韓國發掘的壹具“身份不詳”遺骸是斯托裏上等兵。朴處長向其遺屬轉交了裝有挖掘遺骸的慶南昌寧地區泥土的梧桐木盒（用太極旗塗刷）和利用人工智能（AI）技術復原的故人的相框。 斯托裏上等兵的遺屬代表侄子朱迪•韋德發表感想說：“時隔70多年再次確認叔叔的遺骸，感到非常高興，非常感謝韓美總統壹起安慰我”，“接到挖掘叔叔遺骸的地區泥土後，那份感動更深了。” 美國顯忠日（5月最後壹周星期壹）即下月29日，將在佐治亞州安德森國立墓地舉行斯托裏上等兵的遺骸安葬儀式。報勛處將轉達報勛處長的唁電和花環。

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