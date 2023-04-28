韓美日協調5月21日舉行三國首腦會談. April. 28, 2023 08:09. by 古都藝記者 yea@donga.com. 據悉，韓美日首腦會談將於5月在日本廣島舉行的七國集團（G7）峰會期間舉行，對此，韓美日三國正在進行最終協調。繼上個月的韓日、本月的韓美首腦會談之後，韓美日三國首腦很有可能見面。如果會談成功，韓美日首腦自去年11月在柬埔寨會面後，時隔半年再次會面。 綜合《東亞日報》27日的采訪，韓國政府正在與各國協商下個月19日到21日在日本廣島召開的七國集團峰會前後舉行韓美日三國首腦會談的方案。韓國外交部壹名官員表示：“韓美日三國正在協商，日期尚未確定。”此前，日本《讀賣新聞》報道說：“已朝著在七國集團峰會最後壹天的21日舉行韓美日首腦會談的方向進入協調階段。” 韓國雖然不是七國集團成員，但此次七國集團峰會主席國日本上個月正式邀請了尹錫悅總統。美國白宮當地時間26日表示，拜登總統將出席七國集團峰會。 據悉，韓美日首腦會議的推進由美國主導。《讀賣新聞》報道說，日本政府相關人士表示：“重視韓美日合作的美國向七國集團主席國日本提議舉行此次會談。” 如果舉行韓美日首腦會談，預計會把焦點放在共享韓半島安保狀況、加強三國對朝合作體制上。有分析認為，在朝鮮上個月預告將發射軍事偵察衛星的情況下，韓美日將協商共享朝鮮導彈發射情報的具體計劃。韓美首腦在26日舉行的會談上發表的共同聲明中表示：“強調遵循共同價值，以革新為動力，基於共同繁榮和安保意誌的韓美日三國合作的重要性。”

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