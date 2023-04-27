即使壹個人很辛苦. April. 27, 2023 07:47. . 三個年輕美麗的女人躲在黑暗的巖石縫裏。拿著刀的左邊女人和中間的女人壹臉緊張地在望風。右邊的女人不知道是生病了還是受傷，連身體都很難調整好。她們到底是誰，到底因為什麽事才這樣呢？ 詹姆斯•桑特是英國維多利亞時代最成功的肖像畫家之壹。20歲進入英國皇家學院後，壹生參加學院展覽，名聲大振。從51歲被任命為維多利亞女王的首席宮廷畫家到94歲為止，他足足堅守了43年的位置。雖然也挑戰了歷史畫，但作為描繪兒童和女性的肖像畫，享有最高人氣。寓言的主題也經常被描繪出來，這幅畫《勇氣、恐懼和絕望：觀察戰鬥》（1850年左右•照片）也不是描繪特定模型，而是通過寓意表現了三種心態。 三個女人正躲在巖石縫裏看著外面的戰鬥。左邊拿著刀的女人象征著勇氣。準備在最前面帶領戰友去打仗。中間的女人象征著恐懼。因為不安和恐懼，不能積極地站在前面。右邊的女人受傷得連身體都站不穩了。這是絕望的象征。雖然態度不同，但畫中的女人卻像雙胞胎壹樣。也許這同時體現了壹個人內心的三種心態。雖然想鼓起勇氣，但在恐懼中猶豫不決，因絕望和失敗感什麽也做不了。 勇氣是面對恐懼，完成艱難工作的堅強力量。即使壹個人很累很辛苦，如果聯合起來，力量也會加倍。畫中的勇氣緊緊握著絕望的手。這是表示絕對不會放棄倒下的隊友的意思。只要有壹個人能緊握住他人的手，絕望就不會輕易到來。畫家傳達的信息不也是這樣的嗎？

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