第一季度好不容易避免了逆向增長，但「不景氣烏雲」越來越濃. April. 26, 2023 07:45. . 韓國銀行昨天表示，韓國經濟今年第一季度增長0.3%。從去年第四季度的-0.4%有所恢復，好不容易避免了連續兩個季度負增長。雖然出口和投資持續低迷，但以解除室內戴口罩義務為契機，民間消費復蘇，帶動了增長率回升。 雖然成功擺脫了負增長，但是仔細分析細節內容的話，不能掉以輕心。事實上，除了民間消費之外，對第一季度的增長沒有做出任何貢獻。由於戴口罩義務的解除，飲食、住宿業支出增加，旅行、演出等面對面活動變得活躍的影響，導致了小幅增長。但是，由於體感物價居高不下、高利率帶來的家庭負債負擔等仍在持續，因此，依靠消費的增長會持續到什麽時候，令人懷疑。 最重要的是，隨著增長的軸心之一出口失去動力，從出口中除去進口的「凈出口」把第一季度的增長率降低了0.1個百分點。自外匯危機後的1999年以後，凈出口首次連續4個季度拉低了增長。也就是說，持續13個月的貿易逆差持續阻礙經濟增長。 問題是今後的前景也不容樂觀。由於半導體行業的蕭條和中國恢復經濟活動的效果延遲，進入本月以來，出口持續著兩位數的暴跌趨勢。拉動增長的企業投資也沒有出現復蘇的跡象。第一季度的設備投資已經驟減4%，呈現出4年來的最大減幅。從昨天公布的全國經濟人聯合會調查結果來看，企業連續14個月對景氣持否定態度。特別是包括半導體在內的電子、通信設備業5月份的經濟展望是31個月以來的最低值。 第一季度實際上也停留在零增長，韓國經濟似乎被困在了經濟放緩的漫長隧道中。最近國際貨幣基金組織等國內外機構把今年韓國的增長率預測值下調至1.5%，韓國銀行也暗示有可能再次下調上個月提出的1.6%。韓國政府應該放棄假設下半年經濟復蘇的「上低下高」樂觀預測，加強緊急應對體系等，應對最壞的情況。相比為刺激經濟而動用財政的草率方法，更應該把重點放在通過搞活民間投資和結構改革培養經濟基礎體力上。

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