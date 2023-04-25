警方：「查處右轉彎時暫時停車，一段時間內先同時進行引導」. April. 25, 2023 07:54. by 金基允記者 pep@donga.com. 警方就22日開始查處的「前方紅色信號時暫時停止右轉」規定表示：「一段時間裏將先同時進行查處和引導。」這是考慮到有人指出，實際上現場遵守這一規定的人並不多。 首爾警察廳相關人士表示24日，「雖然修訂的《道路交通法》過渡期已經過了3個月，但市民們還不熟悉新規定。因為保護行人非常重要，所以要同時進行引導，主要對即使有人想步行仍然沒有停車的情況進行查處。」其宗旨是，如果存在事故危險，將積極進行查處，否則將繼續予以引導。 雖然從22日開始進行查處，但司機們表示，「規定很復雜，不熟悉」，即使大部分前方亮起了紅色信號也不會停車，而是向右轉。警方計劃，直到司機們熟悉新規定為止，繼續保持引導期。 但據警方掌握的情況，同時實施的「設置右轉信號燈時，只對綠色箭頭右轉」的規定遵守情況相對良好。對於應該增加設置右轉信號燈的說法，警方表示：「計劃尋找合適的地方，追加設置右轉信號燈。」目前，設置右轉信號燈的交叉路口在全國只有13處。

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