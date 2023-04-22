向全國蔓延的全租詐騙，要把「社會災難」責任追究到底. April. 22, 2023 08:02. . 奪走3名二三十歲青年生命的全租詐騙事件在全國各地進一步浮出水面。包括仁川市彌鄒忽區、京畿道華城市東灘和九裏市以及釜山市沙上區、東區、釜山鎮區等別墅、多戶住宅密集的地區接連出現了受害申報。雖然政府和政界急忙出臺對策，但由於現場沒有正常啟動，全租者的不安感進一步增大。 警方抓獲20多名團夥分子、正在調查的九裏市全租詐騙事件，受害租戶最少有500名，損失額估計達數百億韓元。釜山的90多戶別墅、寫字樓租戶也申報了超過50億韓元的全租款。去年10月發生的京畿道安山市別墅詐騙受害規模達300多人，達600億韓元，比當初增加了近10倍。去年12月團夥被起訴的「光州別墅王」事件的損失規模也達到了1000億韓元。也有不少租房者甚至不知道全租未到期而被詐騙的事實。與警方至今確認的1700多名受害者、3100億韓元損失額相比，預計損失規模將進一步擴大。 再加上政府中斷6個月拍賣的措施暴露出漏洞，受害者們對對策的實效性提出了疑問。因為不顧政府的要求，從金融公司轉移到貸款、托收企業、個人的住宅的拍賣如期進行。「仁川建築王」事件的1787套受害住宅中，31%的債權人都是貸款、托收企業和個人。雖然政府和執政黨遲遲才向受害家庭支援低利率貸款，並推進防止受害立法，但能否補償拍賣處分結束的住宅租戶的損失還是未知數。 警方表示，將把犯罪團體組織罪適用於全租詐騙，而不是一般詐騙罪，並全額沒收犯罪收益。青年們因受騙而喪命，受害規模也達數十、數百億韓元，是重大犯罪，因此不可避免地要受到嚴重的處罰。 全租詐騙已經成為一般對策無法應對的大型社會災難。哪怕製定特別法，也有必要保護受害者。當務之急是明確製定全租詐騙的標準，掌握整體損失規模。不僅要追查主導犯罪的人，還要追查幫助他們的公認中介師、包庇他們的勢力，追究剝奪剛剛步入社會者、平民全部財產和希望的罪責。

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