出口連續7個月呈減少趨勢……匯率為1328韓元，創年內新高. April. 22, 2023 08:03. by 趙應亨記者•申亞衡記者 yesbro@donga.com,abro@donga.com. 進入本月以來，截止到20日，出口同比減少10%以上。年累計貿易赤字規模遠遠超過了歷史最大規模的去年赤字的壹半。 關稅廳21日表示，今年4月1日至20日的出口額（通關標準暫定值）為323.7億美元，比去年同期減少了11.0%。出口從去年10月開始到上個月為止連續呈現減少趨勢，如果這種趨勢持續下去，到本月為止有望連續7個月減少。 從主要品種來看，韓國的主力出口行業半導體出口比壹年前減少了39.3%，石油產品和無線通信設備的出口也分別減少了25.3%和25.4%。相反，轎車（58.1%）和船舶（101.9%）的出口卻大幅增加。 從出口對象國來看，對中國的出口額為62.97億美元，同比減少26.8%。對日本（-18.3%）、印度（17.4%）、越南（-30.5%）的出口也大幅減少。在主要國家中，只有對美國（1.4%）和歐盟（13.9%）的出口有所增加。這壹期間的進口額為365.09億美元，比去年同期減少了11.8%。 據統計，截至本月20日，貿易收支出現41.39億美元的逆差。今年全年的累計赤字已達265.84億美元，是去年同期赤字規模（95.04億美元）的3倍，也是歷史最高紀錄—去年全年赤字規模（478億美元）的55.6%。貿易收支從去年3月到今年3月連續13個月出現逆差。對華貿易收支也從去年10月開始連續6個月出現逆差。

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