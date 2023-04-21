擔任“老頑固德古拉”助手已有100年……我想要擺脫掉. April. 21, 2023 07:45. by 崔智善 aurinko@donga.com. 有24小時都在打瞌睡的職場上司。雖然可以馬上寫辭職報告，但因為害怕，所以不能那樣。因為上司是擁有強大力量的吸血鬼“德古拉”。無論在哪裏，只要呼喚我、被我吸引，就會把身體撕成碎片，是非常可怕的存在。雖然借助他跟班的身份生活了100年，但是今後不能再這樣生活了，所以決定進行反抗。演員尼古拉斯•凱奇變身為念念碎的德古拉上司的電影《雷恩菲爾德Renfield》19日上映。雖然是血跡斑斑、四肢截肢的幹魚，但並沒有錯過笑點。 電影是從從事房地產事業的雷恩菲爾德（尼古拉斯•霍爾特）來到德古拉城開始的。德古拉（尼古拉斯•凱奇飾）註意到他身體健全，建議他在自己的手下工作。作為代價，如果食用昆蟲，就會拔掉對方的胳膊，或者獲得可以炸掉頭部的巨大力量和永生。 德古拉指示的最重要的事情就是找到純潔的祭品，獻給自己。在德古拉日夜渴望新鮮祭品的要求下，雷恩菲爾德日益蒼白，但在德古拉“妳生活的目的是侍奉我”的（煤氣燈式）心理操縱下，他過著憂郁的日子。 在尋找祭品的某壹天晚上，雷恩菲爾德在壹家餐廳遇到了想要掃蕩毒品組織的正義警察麗貝卡（奧卡菲娜•原名Nora Lum），在幫助她的同時，產生了“現在想過平凡的生活”的辭職願望。但是德古拉阻止了憤怒地想要辭職的他，圍繞辭職展開了肉搏戰。 《雷恩菲爾德》帶有現代感設計的、機智地重新詮釋了德古拉。德古拉是職場上司，也是嗜血成癮的中毒者，將雷恩菲爾德比喻為受到心理操縱的職員。另外，還融入了憂郁癥和同伴依賴癥（從需要自己的對方身上感受到自己的存在價值，依賴對方）等現代人經歷的心理不安。“我不會再忍受這種作威作福了”、“我有資格幸福”等臺詞和用強大的力量擊倒對方的“乙方”雷恩菲爾德的樣子讓人感到宣泄。 凱奇的德古拉裝扮也令人印象深刻。制作組為了制作逼真的德古拉，模擬凱奇的身體後，用三維（3D）打印機制作了尖尖的牙齒、長長的指甲等。據悉，凱奇為了戴上3D打印的假牙，表現出極大的熱情，甚至摳掉了自己的牙齒。

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