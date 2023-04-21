也門發生踩踏事件……至少有78人在領取救濟品時死亡. April. 21, 2023 07:46. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 在內戰中的中東國家也門，數百人同時參加發放現金的活動，至少有78人被擠壓致死。 據路透社等外電報道，伊斯蘭齋月最後一天的19日，也門首都薩那一所學校舉行的發放現金慈善活動吸引了數百人，至少有78人被壓死，73人受傷。重傷者也不少，預計死亡人數還會增加。他們都是聽到在該活動中每人可分得9000也門裏亞爾（約12000韓元）的消息後趕來的。也門從2014年開始爆發內戰，截至2021年，也門人均購買力平價指數（PPP）為2078美元，在世界191個國家中排名第13名最艱難國家。 目擊者稱，控製該地區的胡塞武裝人員以控製人群為由，向空中開槍，使事態進一步惡化。電線桿變壓器中彈爆炸後，驚慌失措的群眾更加湧向了另一邊。 上傳到社交媒體上的事件現場視頻顯示，人們湧向發放現金和救護品的舞臺方向，密密麻麻地重疊在一起，發出尖叫聲，向空中揮手求救，場面慘淡。人們好不容易離開後，路面上到處都是屍體，堆滿了失去主人的鞋子和衣服。 胡塞武裝方面表示，當天逮捕了主辦慈善活動的兩名商人，正在調查詳細的原委。此外，胡塞武裝當天還宣布，對因事故失去家人的家屬和受傷者，將分別發放2000美元（約266萬韓元）和400美元（約53萬韓元）。 也門自伊朗支持的胡塞反政府武裝2014年驅逐薩那親沙特阿拉伯政府後，內戰和政治動蕩持續了8年多。最近，隨著伊朗和沙特的代理戰局面逐漸惡化，居民們正遭受著嚴重的經濟困難。據聯合國透露，內戰造成的累計死亡人數達15萬人，也門70%的2100萬人是救助對象。

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