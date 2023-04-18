阿森納連續兩場比賽戰平，時隔19年再次奪冠亮起“緊急燈”. April. 18, 2023 07:57. by 金正勛記者 hun@donga.com. 英格蘭足球超級聯賽（EPL）領頭羊阿森納隊連續兩場比賽戰平，時隔19年再次獲得聯賽冠軍的道路變得艱難。特別是最近兩場比賽都未能守住兩球領先優勢，讓勝利溜走，因此球隊的氣氛也變得低沈。 16日，阿森納在與排名靠後的西漢姆聯隊（第15位）的2022~2023賽季英超客場比賽中，以2比2與對手握手言和。阿森納隊憑借上半場第7分鐘加布裏埃爾•熱蘇斯的首開紀錄進球和上半場第10分鐘馬丁•厄德高的進球，壹度以2比0領先對手。但是在上半場第33分鐘因點球失壹球後，在下半場第9分鐘又被對方扳平比分，最終兩隊以2比2握手言和。阿森納在2比1領先的情況下，在下半場第7分鐘因對方手球犯規而獲得點球，但布卡約•薩卡罰丟點球，從而失去了鎖定比賽勝利的機會。阿森納隊在10日與利物浦隊的比賽中也曾以2比0領先，最終以2比2與對手握手言和。據體育統計專門公司“OPTA”透露，阿森納隊自球隊成立以來首次連續兩場比賽未能守住兩球領先優勢而握手言和。 隨著阿森納隊連續兩場比賽戰平，本賽季英超冠軍爭奪戰也進入了迷霧之中。在阿森納的積分增加速度停滯不前的時候，排在第2位的曼城隊16日以3比1戰勝萊斯特城隊，包括最近取得的6連勝在內，連續9場比賽不敗（8勝1平），加快了追擊速度。截止到17日，積74分的阿森納隊領先少賽壹場的曼城隊（積70分）4分，處於不穩定的領先地位。兩隊將於27日在曼城隊的主場展開本賽季聯賽中的第二次對決。在2月16日的本賽季首場對決中，曼城隊以3比1獲勝。17日，OPTA根據本賽季的對手戰績和剩下的比賽日程等，預測了兩隊的奪冠概率，目前落後4分的曼城隊的奪冠概率為65.6%，高於阿森納隊的34.4%。 阿森納隊將挑戰自2003~2004賽季以後時隔19年的冠軍，而“衛冕冠軍”曼城隊則將向英超三連冠發起強有力沖擊，最終鹿死誰手吊足了球迷的胃口。

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