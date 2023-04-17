日本首相岸田在遊說時遭遇炸彈襲擊……日本在安倍遭襲9個月後遭受「沖擊」. April. 17, 2023 07:55. by 東京=李尚勛 常駐記者 sanghun@donga.com. 一名20多歲的男子向在日本進行選舉遊說的日本首相岸田文雄投擲了自製爆炸物。這距離去年7月日本前首相安倍晉三在遊說時被私製武器槍擊身亡僅過了9個月。雖然岸田沒有受傷，但針對前任和現任首相的恐怖襲擊接連發生，再加上下個月在廣島舉行的七國集團（G7）峰會臨近，日本群島陷入了沖擊。 據日本媒體16日報道，15日上午11時26分左右，在大阪南部的和歌山縣和歌山市的雜賀崎漁港進行選舉遊說之前，一名男子向岸田投擲了銀色鐵管形態的物體。 在背後掉落東西的同時現場出現騷動後，岸田回頭查看，警衛員則立即打開防彈罩進行保護。投擲物體的20多歲男性嫌疑人當即被周圍聽眾等製服，隨後被警方逮捕。爆炸物掉到地上，52秒後發出「砰」的爆炸聲，但岸田在此之前已離開現場。據悉，數名警察和聽眾被爆炸物碎片所傷。 日本警方確認，被捕的嫌疑人是居住在日本兵庫縣的24歲男性木村龍二。在嫌疑人行使沈默權的情況下，警方正在扣押搜查嫌疑人的住宅，調查事件動機等。 日本後半部統一地方選舉及5個地區中、參議院選舉將在23日舉行，岸田正在進行選前遊說。岸田的遊說日程14日在執政黨自民黨網站和候選人社交媒體上公開。去年被槍擊的安倍前首相的遊說日程也事先公開過。在韓國，出於安全考慮，總統的外部日程會嚴格按照「禁止提前發布」。 隨著針對有力政治家的恐怖襲擊事件一再發生，日本國民的不安感正在加大。岸田表示，「絕對不能原諒在成為民主根基的選舉中發生的暴力行為」，要求加強將於5月19日至21日舉行的七國集團峰會的警備態勢。

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