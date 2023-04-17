“去買來帝王蟹”，確認全北長水農協職場內的欺淩. April. 17, 2023 07:55. by 李美智 image@donga.com. 雇傭勞動部1月對申訴職場內欺淩的30多歲職員做出極端選擇的全北長水農協進行了特別勞動監督，結果顯示，上司要求錢財等故人和遺屬的主張多數得到了證實。 雇傭部全州支廳16日表示，從1月27日開始到本月7日為止進行的長水農協特別勞動監督中，共確認了15件違反勞動關系法的事實，對加害者進行刑事立案，共征收了6700萬韓元的罰款。要求對4名加害者和違反公認勞務法義務的資方公認勞務師進行懲戒。 據雇傭部透露，1月12日，長水農協職員A某（33歲）在農協附近發生了做出極端選擇的事件。A某的遺屬們主張，A某在死亡之前受到了上司的職場欺淩。有人指出，雖然向公司舉報了這壹事實，但反而受到了不正當的業務命令或要求制定經過報告等報復。做出極端選擇時，A某是結婚3個月的新郎。 此次特別勞動監督結果顯示，故人的上司中有壹人持續對A某進行侮辱人格和嘲弄性發言。A某要求更換周末工作後，該上司要求A某在首爾鷺梁津購買相當於27.5韓元價值的“帝王蟹”，並索要錢財。 據悉，A某向資方舉報了職場內的欺淩，但資方反而將故人發配到其他部門，並安排了連內部電算網都無法連接的電腦位置。另外，還選任了與加害者有熟人關系的公認勞務師，讓該勞務師泄露受害者的陳述內容，最終得出了不是職場內欺淩的結論。 雇傭部表示，在勞動監督過程中，長水農協對提前上班的人沒有支付延長勞動津貼等，讓其進行超過4億韓元的“免費勞動”，還追加確認了違反12小時延長勞動限度共293次的事實。

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