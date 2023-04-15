為解決金浦黃金線擁擠問題討論對策……公交車專用車道-班車擴大. April. 15, 2023 08:31. by 崔東洙記者、李素貞記者 firefly@donga.com,sojee@donga.com. 為了解決金浦黃金線擁擠問題，將在開花站至金浦機場區間指定公交專用車道，並投入區間班車。在車站安排限制搭乘人員的“剪裁員”，並考慮引進水陸兩用巴士。 國土交通部長官元喜龍14日上午在首爾江西區傍花洞金浦機場國際航線大樓舉行“金浦黃金線擁擠緩解緊急對策會議”，並討論了上述對策。此次會議是在本月11日發生10多歲女高中生和30多歲女性在列車內因呼吸困難而暈倒的事故後，為制定對策而召開的。 元部長表示：“（因為沒有專用車道）發生車輛擁堵，即使市民想乘坐公交車也無法使用”，要求首爾市“在首爾市管轄的開花~金浦機場區間設置公交車專用車道”。專用車道目前只指定在高村至開花區間。首爾市表示：“將與相關機構協商制定方案。”元長官表示：“如果指定公交車專用車道，將在延長5號線之前‘無限制地投入’從高村、豐舞站直達金浦機場站的上下班班車。”金浦黃金線代替路線巴士3000路將增加6班，M6117路將增加2班。此外，還將推進漢江新城市-金浦機場站區間巴士。 除此之外，首爾市還計劃盡快將起到限制擁擠時間段搭乘人員的“剪裁員”作用的首爾交通公社自身人力安排到車站。此外，政府還考慮引進“水陸兩用巴士”。從金浦到漢江公園碼頭，從漢江或漢江公園到附近地鐵站，利用道路的方式。元長官表示：“將加快推進延長5號線和首都圈廣域快速鐵路（GTX）D路線事業。”

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