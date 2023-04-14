「征用賠償確定判決」15人中有10人表示願意領取政府賠償金. April. 14, 2023 07:45. by 申나리 journari@donga.com. 經確認，2018年大法院判決賠償的15名日本帝國主義強占時期強製征用受害者中，有10人表明了願意根據政府的「第三方償還」解決方法領取賠償金的意向。願意領取賠償金的遺屬多於表明拒絕領取意向的生存受害者和遺屬。 韓國政府計劃14日向8名遺屬分別發放賠償金和5年延遲利息共計2億-2.8億余韓元，並已於本周初向兩名遺屬發放了賠償金。14日賠償金發放完畢後，針對表明領取賠償金的受害者的賠償程序將結束。這距離行政安全部下屬的日帝強製動員受害者支援財團上個月6日正式宣布代替日本被告企業向15名強製征用受害者發放賠償金和延遲利息的解決方法僅過了一個多月。但是，3名生存受害者和兩名遺屬等5人仍然堅持不領取賠償金的立場，因此，政府還面臨如何說服他們的課題。 綜合《東亞日報》13日的采訪，10名強製征用受害者本月初向財團和政府提交了領取賠償金的申請和文件。上個月6日政府宣布解決方法後，受害者方面的法律代理人曾表示：「4名遺屬表明了將按照政府解決方法領取賠償的立場。」但事實上有更多的受害者表明了領取賠償金的意向。申請中包含了「從韓國政府領取代為發放的判決相關金額」的內容。 此次領取賠償金的這些人是在三菱重工業的廣島工廠強製勞役的受害者、在三菱名古屋工廠工作的受害者和在日本製鐵進行勞役的受害者的遺屬等。他們在2018年10月和11月分別在大法院得到了認定日本被告企業賠償責任的勝訴確定判決。但是，其中生存受害者李春植爺爺和梁金德、金成珠奶奶以及不此外事件的2名遺屬表明了拒絕領取賠償金的意向。 賠償金償還程序雖然取得了進展，但政府仍然面臨著與強製征用解決方法相關的難題。因為，有人指出，除了向受害者進行賠償之外，日本應采取有誠意的響應措施，但日本政府仍然沒有道歉或被告企業做出金錢貢獻等措施。另外，1965年《韓日請求權協定》受惠企業中，除浦項製鐵向財團捐贈約定的40億韓元外，其余韓國企業仍然對財團償還金的財源籌措持消極態度，這對政府來說也是一種負擔。

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