“印刷歷史始於韓國”， 外國觀眾感嘆於《直指心體要節》. April. 13, 2023 07:58. by 趙은아 achim@donga.com. “現在韓國文化開始在法國遍地開花。” 11日（當地時間），為觀看世界上現存最古老的金屬活字印刷本《直指心體要節》（以下“直指”），來到法國巴黎法國國立圖書館（BnF）的法國研究所職員皮埃爾•德比茲蒙如是說。德比茲蒙表示：“我已經知道‘直指’是《古騰堡聖經》之前最古老的活字印刷本，但很多歐洲人不知道這壹點。” BnF在通過本月12日至7月16日舉行的“印刷！古騰堡的歐洲”特別展，公開“直指”實物前壹天，進行了媒體及VIP展示。受到邀請的法國大學教授、研究員等100多人，在暴雨中排起了長隊，掩飾不住對親眼目睹現場的期待和興奮之情。這是BnF自1973年“東方寶物”展示會後，時隔50年再次向壹般大眾公開收藏庫保管的“直指”下冊。 遊客們主要對歐洲人熟悉的《古騰堡聖經》很感興趣，但對東方的“直指”的理解度也相當高。等待進入展示場的法國圖爾大學教授雷米•齊梅內茲表示：“以前讀印刷歷史相關書籍時，非常熟悉‘直指’是世界上歷史最悠久的印刷本，但實際觀看還是第壹次”，“壹直很好奇‘直指’會是什麽樣子。‘直指’是（印刷史上）重要的裏程碑。” BnF館長羅蘭斯•安塞爾表示：“能夠告知大家印刷歷史的開始不是在歐洲，而是在亞洲，這壹點很有意義”，“很榮幸‘直指’1952年進入BnF懷抱後，能夠為保存普遍遺產做出貢獻。”

한국어