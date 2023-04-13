“大賽兩連冠-賽季首勝”……金孝周目光炯炯. April. 13, 2023 07:57. by 金正勛記者 hun@donga.com. 最近呈上升趨勢的金孝周（28歲•照片）將盡全力衛冕（大賽兩連冠）美國女子職業高爾夫（LPGA）巡回賽樂天錦標賽。 金孝周將於13日在美國夏威夷州歐阿胡島的霍瓦卡雷鄉村俱樂部（72桿）開幕的樂天錦標賽（總獎金200萬美元•約26.5億韓元）上向個人本賽季的首場勝利，以及大賽兩連冠發起挑戰。金孝周去年在該大賽上奪冠，收獲了LPGA總計第5個冠軍，但從未成功衛冕任何壹項LPGA巡回賽賽事。 LPGA巡回賽將金孝珠選為此次大賽值得關註的3名選手之壹，並展望道：“金孝周遺憾地錯過了在DIO Implant洛杉磯公開賽上贏得個人第6個冠軍的機會”，“在此次大賽中，她將尋找把自己提升到領先者榜首的最後的推進力。”正如LPGA巡回賽的分析壹樣，金孝周在本賽季表現出了良好的擊球感覺。在3日結束的洛杉磯公開賽上，她獲得了並列第3名。在首次參賽的本田LPGA泰國賽上並列排名第10位，在3月舉行的HSBC匯豐女子錦標賽上並列排名第8位等，在她本賽季所參加的大賽中100%進入了“前10名”。 排名靠前的選手們不參加本次比賽對金孝周來說也是利好因素。世界排名第1位的新西蘭僑胞高寶璟（Lydia Ko•26歲）、第2位的內莉•科達（25歲•美國）、第3位的高真榮（28歲）等排名前10位的6人將不參加此次比賽。據悉，她們為了備戰從20日開始舉行的本賽季首個LPGA大滿貫賽事“雪佛龍錦標賽”，將不參加本次比賽。參加此次大賽的選手中，排名高於世界排名第9位的金孝周的選手有布魯克•亨德森（26歲•加拿大•第7位）和塞琳•布蒂埃（30歲•法國•第8位）兩人。LPGA巡回賽還將亨德森和夏威夷出身的艾莉森•科普茲（25歲•美國•第33位）選為奪冠熱門。 解說員韓熙媛表示：“舉辦大賽的夏威夷是風大的場地，因此很難預測。金孝周是壹直表現出競技能力的選手，考慮到最近的擊球感覺，只要集中精神到最後，相信會取得好成績。”金孝周說：“去年在贊助商大賽上奪冠，很多人期待我能衛冕大會冠軍”，“我個人也很喜歡在夏威夷比賽。希望好好準備，給大家展現好的面貌。” 包括金孝周在內，共有16名韓國選手參加此次比賽。 最近擺脫傷病的田仁智（29歲）和本賽季LPGA巡回賽新人王積分榜第1位的柳海蘭（22歲）也備受關註。另外，和金孝周壹起得到樂天集團贊助的崔惠珍（24歲）也將出擊。

한국어