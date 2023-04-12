世界上現存最古老的金屬活字印刷本“直指”在法國向公眾開放. April. 12, 2023 08:00. by 崔勛振記者•李珍九記者 choigiza@donga.com,sys1201@donga.com. 世界上現存最古老的金屬活字印刷本《直指心體要節•以下直指》的實物將在法國當地時隔半個世紀之後向公眾公開。 據文化遺產廳11日透露，位於巴黎的法國國立圖書館從12日（當地時間）開始到7月16日為止，屆時將舉辦“印刷！古騰堡的歐洲”展覽，展示“直指”。 在涉及人類印刷術的此次展示會上，“直指”將裝飾指明印刷術的發明和歷史的開頭。現存最古老的西洋版木“PROTAT版木”（1400年）、歐洲最早的金屬活字本《古騰堡聖經》（1455年）等也將同時展出。國外所在文化遺產財團相關人士表示：“直指是世界上現存最古老的金屬活字，其重要性得到了認可。” “直指”是高麗末期的僧侶白雲（1298~1374年）根據高僧們的語錄編成的，1377年（高麗禑王三年）在忠北清州興德寺以金屬活字發行。這比《古騰堡聖經》早78年。全名《白雲和尚抄錄佛祖直指心體要節》，原為上下兩卷，留存的是下卷。 “直指”是朝鮮末期擔任駐韓代理公使的法國人科蘭•戴•布蘭西（1853~1922年）收集的，在1900年巴黎萬國博覽會上首次展出。之後根據通過拍賣購買直指的法國藝術品收藏家的遺言，於1950年捐贈給了法國國立圖書館。 雖然長期被埋在圖書館書庫中，但1972年擔任該圖書館圖書管理員工作的已故樸炳善博士（1928~2011年）重新發現後，其存在被世人所知。繼1972年的“世界圖書之年”之後，在1973年的“東方寶物展”上最後壹次公開了實物。此後50年間壹直保存在收藏庫中。之後“直指”在印刷史上的意義得到認可，2001年被指定為聯合國教科文組織世界文化遺產。 展示期間，法國當地還將舉行宣傳“直指”的價值和意義的活動。國外所在文化遺產財團和大韓佛教曹溪宗總務院、駐法國韓國文化院將於13日在巴黎韓國文化院舉行指明“直指”編纂背景、討論韓國佛教印刷文化遺產的研討會。 曹溪宗總務院梵鐘大師將在此次會議上介紹“直指”的優秀性和韓國佛教文化遺產。曹溪宗表示：“梵鐘大師將在當地借助直指的佛教禪語錄，說明其價值和意義、中國禪和韓國看話禪的特征等”，“同時還將介紹無垢凈光大陀羅尼經（8世紀中葉）、高麗大藏經版及諸經版（1237~1248年）等從統壹新羅到朝鮮時代的優秀韓國佛教文化。”

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