汽車貿易順差居首位，超過半導體. April. 11, 2023 07:46. by 世宗=金炯民記者 kalssam35@donga.com. 汽車超過半導體，時隔9年成為韓國貿易順差第壹的產品。在最近半導體出口急劇減少的情況下，汽車起到了減少貿易赤字的孝子作用。 據韓國貿易協會進出口統計方面10日透露，以今年1月至2月累計為準，汽車出口額為105.7795億美元，進口額為26.5710億美元，創造了79.2084億美元（約10.4515萬億韓元）的貿易順差。在所有出口產品中，貿易順差居首位。從2017年起到去年為止連續6年保持貿易順差第壹位的半導體進入今年以來跌至第七位（18.9895億美元）。 在貿易順差排名中，汽車比半導體排名靠前是自2016年（汽車第二名、半導體第三名）以後7年來的第壹次，而汽車排在第壹名是2014年以後9年來的第壹次。繼汽車之後，貿易順差排名靠前的先後是石油產品（47.9849億美元）、合成樹脂（32.2152億美元）、船舶海洋構造物和零部件（26.2468億美元）、汽車零部件（25.7015億美元）等。 據韓國汽車產業協會透露，去年國內整車企業的每輛汽車出口價格為2.1276萬美元（約2807萬韓元），創歷史最高水平。這是隨著收益性高的休閑車（RV）和裝有高價配件的環保汽車的出口增加而取得的成績。

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