韓國總統室：“關於美國監聽疑惑，首先要掌握是否屬實”. April. 11, 2023 07:46. by 張寬碩記者、華盛頓=文炳基 常駐記者 jks@donga.com、weappon@donga.com. 韓國總統室10日就美國情報機關監聽韓國國家安保室高層人士發言的疑惑表示：“首先要掌握是否屬實。在掌握（韓美）兩國情況後，必要時將要求美方采取適當的措施。”不過，總統室還表示：“也有可能是部分（監聽）資料被修改或捏造。”分析認為，這壹表態是為了在尹錫悅總統對美國進行國事訪問兩周前，盡量減少突發災難對韓美同盟造成的影響。與此同時，總統室還在加強內部保安檢查，苦思應對方案。據悉，當天尹錫悅主持的首席秘書會議上也提到了美國監聽疑惑。 總統室相關人士當天會見記者時強調說：“（確認是否屬實和要求采取合理措施等）這樣的過程將以韓美同盟間形成的信賴關系為基礎進行。”同時他還表示：“美國媒體報道的內容並不是確鑿的事實。現在美國國防部也要求法務部進行調查，因此首先要掌握是否屬頭。”總統室高層負責人表示：“不知道有沒有小偷，如果確實來過小偷，那麽在無法確認拿走了什麽的情況下，不能先說‘小偷來過了’。在全世界國家都在進行諜報活動的情況下，出於國家利益，沒有理由說自己被偷了。” 國家安保室和總統警衛處層面的自身保安強化措施也在討論之中。總統室高層相關人士10日表示：“平時總統秘書室對保安問題也非常小心。如果出現這樣的爭議，將采取進壹步加強保安的措施。” 在這種情況下，國家安保室第壹次長金泰孝將於11日至15日訪問美國，就尹錫悅本月底的訪美日程進行最後協調。據悉，金泰孝訪美時，韓美將就監聽疑惑進行討論。韓國外交部北美局審議官等工作人員也於10日前往美國華盛頓。 另外，據路透社當天報道，美國國防部當地時間9日在聲明中就泄露文件表示：“可能包含極度敏感的安全資料。正在研究用照片拍攝並（散布的）文件的有效性。”

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