出任花樣滑冰國家對抗賽隊長壹職的車俊煥：“很高興韓國花滑的地位提高”. April. 10, 2023 07:48. by 任寶美 bom@donga.com. “這是我出生以來第壹次握住棒球，所以非常緊張。” “花滑王子”車俊煥（22歲•高麗大學）9日在首爾蠶室球場舉行的職業棒球三星隊與LG隊的比賽開球前夕，對徽文高中3年級時同班的LG投手李敏鎬（22歲）這樣說道。李敏鎬當天主動邀請高中同學車俊煥為比賽開球。 事實上，車俊煥也是在不久前才知道與李敏鎬是同班同學的事實。車俊煥從首次入選國家隊的徽文中學2年級（2015年）開始，之道2020年因新型冠狀病毒感染癥（COVID-19）擴散事態將訓練場所轉移到國內，主要在加拿大多倫多練球。李敏鎬說：“因為車俊煥幾乎沒有上過學，所以被稱為‘口袋妖怪’。” 車俊煥沒有去學校，而是每天上午6點起床，反復進行了三次冰上訓練、地面訓練、物理治療等生活。8日，在首爾江南區壹家咖啡廳見到的車俊煥回顧說：“以完全相同的時間表生活，時間過得真快。” 他還說：“得益於刻苦訓練，在表演過程中出現意想不到的問題或失誤時，也有了可以相信自己的力量。” 車俊煥等花樣滑冰選手在世錦賽結束後終於可以松壹口氣。雖然今年的世界錦標賽於上月25日結束，但車俊煥最近除了周日以外，每周進行6天的訓練。這是為了參加13日在日本東京開幕的“花樣滑冰世界團體杯”做準備。世界團體杯是由男女單人各2名，雙人滑和冰上舞蹈各1組出戰的國家對抗團體賽。 只有在國際滑聯（ISU）主辦的國際大賽上單賽季取得最好成績的6個國家的選手才能參加世界團體杯。從2009年開始隔年舉行的該大會，韓國參加此次大會尚屬首次。包括男子單人滑車俊煥、女子單人滑李海仁（18歲•世和女子高中）在內，趙惠珍（18歲）-斯蒂芬•阿德考克（28歲•加拿大）組合將作為雙人滑代表、林海娜（19歲）-葉寬（22歲•加拿大）組合將作為冰上舞蹈代表參加此次比賽。 擔任該大賽韓國代表隊隊長的車俊煥表示：“選手們把壹切都投入到了世界錦標賽上，因此確實需要休息。但是能夠參加團體杯本身就意味著韓國花樣滑冰的水平提高了”，“這也可以成為奧運會團體賽的預演。團體賽才剛剛起步，希望選手們能夠毫無負擔地享受比賽。” 車俊煥在今年世錦賽上獲得銀牌，成為首位登上該大賽領獎臺的韓國男子選手。ISU今年像車俊煥壹樣，特定國家單人滑選手獨自參加世界錦標賽並進入前2名時，第二年將把相關項目的參賽權增加到3張。得益於車俊煥，兩名男子單人滑後輩選手可以參加明年的世界錦標賽。 車俊煥表示：“今年為止是獨自壹人，但明年將獲得最多三張的入場券。這讓我非常開心和欣慰”，“親身感受到了在經歷奧運會、世界錦標賽之後，會進壹步成長。為了讓後輩們有更多的經驗，我想繼續保持3張參賽權。”3名選手參加比賽時，成績好的2名選手的合計排名在13名以內才能保留3張參賽權。

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