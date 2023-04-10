朝鮮再次進行核魚雷試驗……潛航1000公裏，可打擊韓國所有港口壹帶. April. 10, 2023 07:48. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 朝鮮8日公開表示，繼上個月21日至23日的“海嘯”和25日至27日的“海嘯-1型”之後，本月4日至7日又進行了“海嘯-2型”核無人水中攻擊艇（核魚雷）的水下爆炸試驗。朝鮮在半個月裏三次展示了核魚雷在水中爆炸試驗的成功。分析認為，朝鮮通過11年間開發的“秘密武器”的多種多樣化和實戰部署迫在眉睫的警告，反駁了韓國軍隊聲稱其誇張、造假的可能性。 朝鮮中央通訊社8日報道稱：“‘海日-2’型模擬1000公裏距離，在朝鮮東部海域設置的橢圓形和8字形航向上潛航71小時6分鐘後，7日下午抵達目標水域鹹鏡南道端川市龍大港前海，試驗用戰鬥部準確地在水中引爆。” “海嘯-2”型的潛航距離（1000公裏）比“海嘯-1”型（600公裏）增加了400公裏。即使從朝鮮最北端海域發射，韓國的南、東海岸的所有港口也將進入打擊範圍。據推測，朝鮮有可能避開韓美海軍的監視網，繞行公海，接近南部海岸。潛航時間（71小時6分鐘）也最多延長了30個小時左右。這可能是經過了改良，安裝大容量電池後，能在水中停留更長時間，對遠距離的目標進行核打擊。據推測，朝鮮媒體公開的“海嘯-2”型機身比“海嘯-1”型機身稍長。外觀顏色也是黑色，與“海嘯-1”型（紅色）不同。 韓國的朝鮮研究生院大學教授金東燁（音）表示：“潛航距離為1000公裏，完全可以從朝鮮港口出發，到達日本港口，如果使用水上艦艇，關島也不是不可能的。不僅是港口，還可以遠距離秘密攻擊航母團或登陸襲擊團。” “海嘯-2”型的試驗時間（4日至7日）也明顯暴露出牽制韓美日三國的目的。4日，美國的核動力航空母艦“尼米茲”等韓美日三國海軍戰鬥力在濟州南側公海上進行了假設朝鮮核魚雷滲透的反潛演習。5日，B-52H戰略轟炸機飛抵韓國，與韓國軍隊的F-35A隱形戰鬥機等壹起進行了韓美聯合空中演習。

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