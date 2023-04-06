執政黨和政府：“要防止急診室‘漂流’……全國應急醫療中心將擴大到60個”. April. 06, 2023 08:03. by 金素英記者、權九龍記者 ksy@donga.com,9dragon@donga.com. 為了解決因尋找接受治療的醫院而生命亟亟可危的急診患者的“漂流”，執政黨和政府全面檢查了急診醫療體系，並著手改善制度。黨政決定將全國所有地方1小時內可以到達的重癥急救醫療中心從目前的40個增加到60個，並構建壹站式患者移送系統。 國民力量黨和政府5日上午在國會召開了“兒童、急救、非面對面醫療對策黨政協議會”，就大邱壹名十多歲女學生在前往急診室途中漂流時死亡事件的後續措施。《東亞日報》主人公報道組的《漂流——漂流在生死邊緣》曾揭露這種應急醫療體系的現狀。國民力量黨院內代表朱豪英表示：“只有保障只要是緊急情況任何人都能迅速接受治療的信賴，才是真正的醫療發達國家。黨政將分析急診室漂流事故的根本原因，制定加強小兒、分娩、手術等基本醫療體系的對策。” 國民力量黨政策委員會議長朴大出當天在新聞發布會上表示：“決定推進構建實時掌握並共享從急救隊出動到患者移送、急診室診療等信息的壹站式患者移送系統。”因為有人指出，連接手術醫生和患者的系統不健全。 與此同時，黨政決定改革重癥急救醫療中心，使之能夠具備手術住院等最終治療功能，並改善諸如重癥急救領域健康保險數量上調、夜間休息日值班費支援、保障適當工作時間等醫療團隊的工作條件。 不過，當天宣布的內容全部是包括在上個月保健福利部宣布的《第四次應急醫療基本計劃（2023~2027年）》中的政策。福祉部相關人士表示：“這意味著將盡快推進急救醫療基本計劃。”福祉部提出了時間表，即今年內將開始改革重癥急救醫療中心功能、增加其數量的急救醫療傳達體系改編示範事業，到2025年正式開始實行。執政黨計劃積極支援《緊急醫療法》修訂和擴大緊急醫療基金預算等。 當天，黨政還討論了兒科停業增加帶來的診療大亂對策。朴大出表示：“黨政決定完善兒科診療環境和擴充醫療團隊等問題，進行緊密協調。”此外，黨政還將推進在新冠疫情流行時期暫時允許的非面對面診療的制度化。黨政壹致認為，經過新冠疫情的流行，非面對面診療的接近性得到了大幅改善，不能再讓這種局面出現退步。

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