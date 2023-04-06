本賽季已有12名英超主帥因成績不佳在賽季中途卷鋪蓋走人. April. 06, 2023 08:03. by 金正勛記者 hun@donga.com. 英格蘭足球超級聯賽（EPL）球隊主教練的命運無異於待宰的羔羊。僅本賽季就有12名主教練被撤換，這是英超歷史上最多的壹次。 3日，萊斯特城隊和切爾西隊通過俱樂部官網分別公布了球隊換帥的消息。萊斯特城隊主教練布倫丹•羅傑斯在1日以1比2負於水晶宮隊，球隊下滑至第17位後，立即放下指揮棒。切爾西隊主教練格雷厄姆•波特也在2日以0比2負於阿斯頓維拉隊的第二天被解雇。在英超聯賽中，本賽季中途卷鋪蓋走人的主教練已多達12人。 去年8月伯恩茅斯隊主教練斯科特•帕克最先被撤換後，切爾西隊主教練托馬斯•圖赫爾、阿斯頓維拉隊主教練斯蒂芬•傑拉德、埃弗頓隊主教練弗蘭克•蘭帕德、水晶宮隊主教練帕特裏克•維埃拉等主教練接連被撤換。孫興慜所屬球隊托特納姆熱刺隊的主教練安東尼奧•孔蒂也於上月收拾行李回到了故鄉意大利。本賽季英超聯賽每支球隊還剩9~11場比賽，因此賽季結束前卷鋪蓋走人的主教練可能會進壹步增加。 從2019~2020賽季開始執教萊斯特城隊的羅傑斯教練在去年傑拉德教練被撤換後表示，“英超球隊的主教練每天都會受到失去工作的威脅。在我的執教生涯中，我的安全感和耐心似乎已經用盡了。”本賽季英超主教練的平均在任時間除了利物浦主帥尤爾根•克洛普和曼城主帥佩普•瓜迪奧拉之外，只有2年左右。英超現役最長壽的主教練克洛普從2015年開始執教利物浦隊。瓜迪奧拉已執教曼城隊7個賽季。 美國媒體NBC體育報道稱，“成為英超主教練很困難，但想要保持這個位置更難”，“沒能滿足球隊期待的主教練只能被撤換。”

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