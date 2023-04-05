大谷翔平和鈴木壹郎“WBC冠軍們的相遇”. April. 05, 2023 07:49. by 李憲宰 uni@donga.com. 4日，美國華盛頓州西雅圖的T移動公園球場舉行了洛杉磯天使隊與西雅圖水手隊之間的美國職業棒球大聯盟（MLB）比賽。比賽前，在左側外場熱身的大谷翔平（28歲•洛杉磯天使隊）發現某人後，跑了約100米後低頭恭敬地向那人打招呼。大谷翔平上前親切握手致意的主人公是鈴木壹郎（50歲•退役）。 鈴木壹郎目前擔任西雅圖俱樂部總裁特別助理兼擊球教練。每當舉行主場比賽時，他都會穿著隊服出現在球場上。大谷翔平每次訪問西雅圖時都會向鈴木壹郎問好。兩人第壹次見面是在大谷翔平準備MLB出道賽季的2018年春季集訓時。 當天，美國媒體更加關註兩人的會面，是因為上個月以日本隊的奪冠而結束的第5屆世界棒球經典賽（WBC）。作為投手和擊球手都出戰的大谷翔平，帶領日本隊奪冠，被選為大賽最佳選手（MVP）。鈴木壹郎在2006年首屆大賽和2009年第2屆大賽時，既是隊長又是中心擊球手，兩次都帶領日本隊奪冠。在2009年與韓國隊的決賽中，他還轟出了決勝打。MLB.com 賦予了“WBC冠軍們的相遇”的意義。 在隨後進行的比賽中，大谷翔平打出制勝本壘打，延續了良好的擊球感覺。大谷翔平在兩隊2比2戰平的第5局上半局，在無人出局1人在壘的情況下，將對方首發投手喬治•科比的低變速球打出了飛行距離為131米的本壘打。這是繼3日與奧克蘭運動家隊的比賽後，大谷翔平連續兩場比賽擊出本壘打。天使隊當天以7比3獲勝，取得了3連勝（1負）。大谷翔平將在6日對陣西雅圖水手隊時首發出場。 另外，聖地亞哥教士隊所在的金河成（28歲）在同壹天與亞利桑那響尾蛇隊的比賽中，在第9局下半局擊出了個人本賽季第1個本壘打，也是他進軍MLB後的第壹個終結本壘打。截止到第9局上半局，聖地亞哥隊以4比5落後對手，但在第9局下半局，繼代打大衛•達爾擊出扳平比分的本壘打後，又以9號擊球手金河成的終結本壘打以6比5取得了勝利。本場比賽過後，金河成的賽季擊球率為0.385（13次有效擊球，5支安打）。

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