“北韓黑客集團竊取加密貨幣，為金正恩籌集資金”. April. 05, 2023 07:49. by 南慧貞記者 namduck2@donga.com. 有分析結果顯示，以“Kimsuky”或“Thallium”為名的北韓（北朝鮮）黑客集團通過偷盜密碼貨幣洗錢等網絡犯罪向北韓政權籌集資金。 谷歌雲子公司全球網絡安保企業“Mandiant”的首席分析師盧克麥克納馬拉4日在首爾龍山召開媒體發布會，發表了包含上述內容的《北韓黑客集團APT43分析報告書》。APT43是Mandiant繼去年9月的APT42之後正式命名的北韓黑客集團。 據報告書顯示，APT43的主要活動與北韓的海外、對南情報機構偵察總局（RGB）的任務壹致。據悉，他們的主要業務是收集核開發、地緣政治問題等與北韓政權相關的情報。主要目標是韓國、美國、日本、歐洲的政府及政策研究機關、智囊團、企業等。 麥克納馬拉首席分析師解釋說：“APT43壹直利用在外交、國防部門的個人或記者等隱瞞身份被盜的個人識別信息，在多種產業群中掌握信息。” 據悉，APT43偷取加密貨幣後，通過將其換成新加密貨幣的方式洗濯、籌集資金。麥克納馬拉首席分析師表示：“APT43通過洗錢等支援了北韓的間諜活動，並與其他黑客集團進行了合作。”

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